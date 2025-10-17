Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

La madre de la niña herida durante la Marcha Nacional del 15 de octubre responsabilizó a la Policía Nacional del Perú (PNP) por las lesiones que sufrió su hija durante la represión. “Me encontraba en Huallaga con Abancay, mi hija estaba conmigo. No nos dejaban pasar, ningún policía nos dejaba pasar. Había uno que nos quería hacer pasar porque también había 4 niños más ahí pero otro policía se puso necio y no nos dejó y ahí cayeron las bombas. Si me hubieran dejado pasar mi hija no hubiera llegado a esa situación. Fueron muy malos”, declaró para La República.

La niña, de 11 años, fue alcanzada por una bomba lacrimógena mientras acompañaba a su madre que es comerciante en el Centro de Lima, en medio de una violenta intervención policial contra manifestantes que exigían la renuncia de José Jerí y la Mesa Directiva y mayor seguridad ciudadana. La mujer contó que después de varias horas pudo encontrar a su hija en el hospital porque la niña fue llevada sola en la ambulancia.

“A las 11 pm ya la encontré a mi hija en el Hospital de la Policía. Le cae la bomba en el pecho que no le afectó tanto porque tenía doble casaca pero por el golpe se cae y se golpea la cabeza. Fue llevada a Emergencias con la ambulancia. La busqué en toda la avenida Abancay pero tuve contacto con la comisaría y me dijeron que estaba en el Hospital de la Policía. Llegué 11 de la noche", señaló.

Aunque la menor ya fue dada de alta, continúa con secuelas físicas como vómitos, se encuentra en cama y aún no puede comer bien. Su madre exige que la policía no repitas estos abusos. “Le pido a la autoridad que tenga más cuidado y que no vuelva a pasar esto con niños. La PNP nos debe dar apoyo, mirando a un niño nos debe dejar pasar. Que sea la última vez. La policía esta vez estuvo fuera de control", exigió.

El caso se suma a las múltiples denuncias de abuso policial ocurridas durante la Marcha Nacional, en la que el joven Eduardo Ruiz Sanz fue asesinado por un disparo de la PNP. Sin embargo, el gobierno de José Jerí no ha condenado la represión y, por el contrario, ha defendido el accionar policial.

José Jerí homenajea a la PNP dos días después del asesinato de Eduardo Ruiz Sanz

El presidente José Jerí lideró este viernes una ceremonia en honor a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la Sede Policial del Potao, ubicada en el distrito del Rímac. Este acto se realizó apenas dos días después del fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz, un joven manifestante que fue baleado por un agente policial durante la marcha nacional del 15 de octubre.

"Han sido días complicados para nuestro país pero hoy estamos ante personas que están haciendo historia, ustedes. Los gestos valen más que mil palabras, por eso estamos acá. (...) Hay un pleno respaldo del Gobierno a la Policía Nacional, tengan la plena convicción de que todos somos uno, hechos concretos y particulares no deben entenderse como un descrédito a nuestra institución", señaló Jerí.

En la ceremonia se encontraba presente el Comandante General PNP, Óscar Arriola; sin embargo, tras los eventos ocurridos durante la marcha, no expresó duelo ni autocrítica, sino que, por el contrario, disfrazó la represión como una "resistencia heroica" y anunció canastas de víveres como premio para los efectivos que participaron en el operativo en el que el joven manifestante de la Generación Z fue asesinado.

"El 15 de octubre será escrito en piedra, en una piedra histórica de la PNP. Porque las intensas horas, las largas horas de resistencia heroica quedará en la mente y corazón de los peruanos de bien. Solamente algunas conciencias siniestras que desean el mal para nuestra patria y atentan contra la democracia, solamente esas estarán alegres o disfrutando de las manifestaciones de maldad. Les entregaremos a todos los que participaron una canasta de víveres que no vale ni el 1% lo que hicieron", refirió.