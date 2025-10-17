HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     
Política

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

La mujer denunció que agentes policiales no las dejaron pasar a una calle más segura durante la represión en la Marcha Nacional del 15 de octubre. La menor se encuentra estable y recuperándose.

Madre de niña herida por lacrimógena denuncia que PNP no la dejó salir. Foto: composición LR
Madre de niña herida por lacrimógena denuncia que PNP no la dejó salir. Foto: composición LR

La madre de la niña herida durante la Marcha Nacional del 15 de octubre responsabilizó a la Policía Nacional del Perú (PNP) por las lesiones que sufrió su hija durante la represión. “Me encontraba en Huallaga con Abancay, mi hija estaba conmigo. No nos dejaban pasar, ningún policía nos dejaba pasar. Había uno que nos quería hacer pasar porque también había 4 niños más ahí pero otro policía se puso necio y no nos dejó y ahí cayeron las bombas. Si me hubieran dejado pasar mi hija no hubiera llegado a esa situación. Fueron muy malos”, declaró para La República.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La niña, de 11 años, fue alcanzada por una bomba lacrimógena mientras acompañaba a su madre que es comerciante en el Centro de Lima, en medio de una violenta intervención policial contra manifestantes que exigían la renuncia de José Jerí y la Mesa Directiva y mayor seguridad ciudadana. La mujer contó que después de varias horas pudo encontrar a su hija en el hospital porque la niña fue llevada sola en la ambulancia.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Vizcarra tras confirmarse que PNP asesinó a Eduardo Ruiz: "Deben retirar a Jerí, un gobierno de muerte no es de reconciliación"

lr.pe

“A las 11 pm ya la encontré a mi hija en el Hospital de la Policía. Le cae la bomba en el pecho que no le afectó tanto porque tenía doble casaca pero por el golpe se cae y se golpea la cabeza. Fue llevada a Emergencias con la ambulancia. La busqué en toda la avenida Abancay pero tuve contacto con la comisaría y me dijeron que estaba en el Hospital de la Policía. Llegué 11 de la noche", señaló.

Aunque la menor ya fue dada de alta, continúa con secuelas físicas como vómitos, se encuentra en cama y aún no puede comer bien. Su madre exige que la policía no repitas estos abusos. “Le pido a la autoridad que tenga más cuidado y que no vuelva a pasar esto con niños. La PNP nos debe dar apoyo, mirando a un niño nos debe dejar pasar. Que sea la última vez. La policía esta vez estuvo fuera de control", exigió.

El caso se suma a las múltiples denuncias de abuso policial ocurridas durante la Marcha Nacional, en la que el joven Eduardo Ruiz Sanz fue asesinado por un disparo de la PNP. Sin embargo, el gobierno de José Jerí no ha condenado la represión y, por el contrario, ha defendido el accionar policial.

PUEDES VER: RMP tras asesinato de PNP contra Eduardo Ruiz Sanz: "En otros tiempos el ministro del Interior por vergüenza renunciaba"

lr.pe

José Jerí homenajea a la PNP dos días después del asesinato de Eduardo Ruiz Sanz

El presidente José Jerí lideró este viernes una ceremonia en honor a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la Sede Policial del Potao, ubicada en el distrito del Rímac. Este acto se realizó apenas dos días después del fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz, un joven manifestante que fue baleado por un agente policial durante la marcha nacional del 15 de octubre.

"Han sido días complicados para nuestro país pero hoy estamos ante personas que están haciendo historia, ustedes. Los gestos valen más que mil palabras, por eso estamos acá. (...) Hay un pleno respaldo del Gobierno a la Policía Nacional, tengan la plena convicción de que todos somos uno, hechos concretos y particulares no deben entenderse como un descrédito a nuestra institución", señaló Jerí.

En la ceremonia se encontraba presente el Comandante General PNP, Óscar Arriola; sin embargo, tras los eventos ocurridos durante la marcha, no expresó duelo ni autocrítica, sino que, por el contrario, disfrazó la represión como una "resistencia heroica" y anunció canastas de víveres como premio para los efectivos que participaron en el operativo en el que el joven manifestante de la Generación Z fue asesinado.

"El 15 de octubre será escrito en piedra, en una piedra histórica de la PNP. Porque las intensas horas, las largas horas de resistencia heroica quedará en la mente y corazón de los peruanos de bien. Solamente algunas conciencias siniestras que desean el mal para nuestra patria y atentan contra la democracia, solamente esas estarán alegres o disfrutando de las manifestaciones de maldad. Les entregaremos a todos los que participaron una canasta de víveres que no vale ni el 1% lo que hicieron", refirió.

Notas relacionadas
Cómico Fernando Armas revela por qué decidió no imitar al presidente José Jerí: “No va a durar ni un año”

Cómico Fernando Armas revela por qué decidió no imitar al presidente José Jerí: “No va a durar ni un año”

LEER MÁS
Rafael López Aliaga pide renuncia del ministro del Interior, pero su bancada votó en contra de censura de José Jerí

Rafael López Aliaga pide renuncia del ministro del Interior, pero su bancada votó en contra de censura de José Jerí

LEER MÁS
Luis Magallanes: ¿quién es el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre?

Luis Magallanes: ¿quién es el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan José Santiváñez, abogado de policías con sentencias, oficializa su postulación a las Elecciones 2026

Juan José Santiváñez, abogado de policías con sentencias, oficializa su postulación a las Elecciones 2026

LEER MÁS
PNP confirma que los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra han sido detenidos por asesinato de Eduardo Ruiz

PNP confirma que los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra han sido detenidos por asesinato de Eduardo Ruiz

LEER MÁS
Luis Magallanes: ¿quién es el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre?

Luis Magallanes: ¿quién es el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre?

LEER MÁS
José Jerí homenajea a la PNP dos días después del asesinato de Eduardo Ruiz Sanz: policías recibirán canastas

José Jerí homenajea a la PNP dos días después del asesinato de Eduardo Ruiz Sanz: policías recibirán canastas

LEER MÁS
Eduardo Ruiz: Quién es Omar Saavedra, el segundo policía implicado en el asesinato en la marcha del 15 de octubre

Eduardo Ruiz: Quién es Omar Saavedra, el segundo policía implicado en el asesinato en la marcha del 15 de octubre

LEER MÁS
César Sandoval, exministro de Dina Boluarte, busca ir al Senado con partido de César Acuña: "APP tiene su voto duro"

César Sandoval, exministro de Dina Boluarte, busca ir al Senado con partido de César Acuña: "APP tiene su voto duro"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rafael López Aliaga pide renuncia del ministro del Interior, pero su bancada votó en contra de censura de José Jerí

Perú compite con nueve nominaciones en los World Travel Awards 2025: Machu Picchu busca ser la mejor atracción del mundo por séptima vez

Asesinan a chofer y copiloto de combi con ruta Chepén-Lurín cuando terminaban su última jornada

Política

Rafael López Aliaga pide renuncia del ministro del Interior, pero su bancada votó en contra de censura de José Jerí

Manifestantes llevan detenidos más de 24 horas, entre ellos uno con discapacidad

Julio Gagó arremete contra gestión de Rafael López Aliaga: “Sus trenes son un monumento a la vergüenza”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pide renuncia del ministro del Interior, pero su bancada votó en contra de censura de José Jerí

Manifestantes llevan detenidos más de 24 horas, entre ellos uno con discapacidad

Julio Gagó arremete contra gestión de Rafael López Aliaga: “Sus trenes son un monumento a la vergüenza”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025