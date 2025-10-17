HOYSuscripcion LR Focus

Quién es Omar Saavedra, el segundo policía implicado en el asesinato de Eduardo Ruiz en la marcha del 15 de octubre

La Policía Nacional del Perú confirmó que el segundo implicado en el asesinato del ciudadano Eduardo Ruíz fue el suboficial Omar Saavedra Bautista de 26 años.

Omar Saavedra es el segundo investigado en la muerte de Eduardo Ruíz. Foto: composición LR
En las imágenes reveladas por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima se vio que fueron dos personas que portaban armas de fuego y que realizaron disparos. El suboficial de tercera Luis Magallanes Gaviria (28) fue el asesino de Eduardo Ruíz Sanz, rapero conocido como 'Trvko', sin embargo, según el oficio enviado al Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que la otra persona que aparece en escena haciendo disparos al aire es el suboficial Omar Saavedra Bautista (26), también perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Ambos han sido detenidos y se encuentran investigados por el asesinato de Ruíz Sanz.

"Asimismo, se identificó al efectivo policial S3 PNP Omar Paul Saavedra Bautista, perteneciente a la Dirincri PNP, quien también habría efectuado disparos durante la ocurrencia del hecho", es lo redactado por la PNP en el oficio entregado a la Fiscalía.

PUEDES VER: La PNP confiesa que un efectivo asesinó al rapero "Trvko", Eduardo Ruíz Sanz

Omar Saavedra: ¿quién es el segundo policía implicado en el asesinato de Eduardo Ruiz?

Omar Raul Saavedra Bautista de 26 años y originario de Sullana (Piura), se desempeña como suboficial de tercera en la Dirección de Investigación Criminal y figura como efectivo en servicio activo.

De acuerdo con un documento firmado por el jefe de la Dirección de Administración de la División de Secuestros de la Policía, Omar Saavedra y Luis Magallanes formaron parte del "equipo 1" a cargo del teniente Walter Segura Montañez, para realizar "acciones de inteligencia, mantenimiento del orden público e intervención y control vehicular antes, durante y después de la movilización nacional", sin embargo, se especifica que debían estar con "ropa de trabajo y chaleco característico Dirincri PNP, sin armamento".

Familia del rapero Eduardo Ruiz, ‘Trvko’, clama justicia tras su asesinato en marcha del 15 de octubre: “Dispararon para matar”

Primer ministro sigue criminalizando marchas de la Generación Z y los acusa de querer "controlar las próximas elecciones"

José Jerí homenajea a la PNP dos días después del asesinato de Eduardo Ruiz Sanz: policías recibirán canastas

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

PNP confirma que los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra han sido detenidos por asesinato de Eduardo Ruiz

Juan José Santiváñez, abogado de policías con sentencias, oficializa su postulación a las Elecciones 2026

José Jerí homenajea a la PNP dos días después del asesinato de Eduardo Ruiz Sanz: policías recibirán canastas

César Hildebrandt respalda manifestación contra José Jerí: "Podría ser moralmente hijo de Dina"

Quién es Luis Magallanes, el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre

Estado de emergencia en Lima permitirá mayores abusos y detenciones en protestas: "Medida es ineficiente ante la inseguridad"

