Quién es Omar Saavedra, el segundo policía implicado en el asesinato de Eduardo Ruiz en la marcha del 15 de octubre

En las imágenes reveladas por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima se vio que fueron dos personas que portaban armas de fuego y que realizaron disparos. El suboficial de tercera Luis Magallanes Gaviria (28) fue el asesino de Eduardo Ruíz Sanz, rapero conocido como 'Trvko', sin embargo, según el oficio enviado al Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que la otra persona que aparece en escena haciendo disparos al aire es el suboficial Omar Saavedra Bautista (26), también perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Ambos han sido detenidos y se encuentran investigados por el asesinato de Ruíz Sanz.

"Asimismo, se identificó al efectivo policial S3 PNP Omar Paul Saavedra Bautista, perteneciente a la Dirincri PNP, quien también habría efectuado disparos durante la ocurrencia del hecho", es lo redactado por la PNP en el oficio entregado a la Fiscalía.

Omar Saavedra: ¿quién es el segundo policía implicado en el asesinato de Eduardo Ruiz?

Omar Raul Saavedra Bautista de 26 años y originario de Sullana (Piura), se desempeña como suboficial de tercera en la Dirección de Investigación Criminal y figura como efectivo en servicio activo.

De acuerdo con un documento firmado por el jefe de la Dirección de Administración de la División de Secuestros de la Policía, Omar Saavedra y Luis Magallanes formaron parte del "equipo 1" a cargo del teniente Walter Segura Montañez, para realizar "acciones de inteligencia, mantenimiento del orden público e intervención y control vehicular antes, durante y después de la movilización nacional", sin embargo, se especifica que debían estar con "ropa de trabajo y chaleco característico Dirincri PNP, sin armamento".