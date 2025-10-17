HOYSuscripcion LR Focus

PNP confirma que los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra han sido detenidos por asesinato de Eduardo Ruiz

Eduardo Ruiz Sanz, conocido como 'Trvko', fue asesinado durante la marcha del 15 de octubre. La PNP indica que Magallanes Gaviria y Saavedra Bautista fueron detenidos en flagrancia.

Investigación preliminar de la PNP determinó responsabilidades de los suboficiales Magallanes y Saavedra | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Investigación preliminar de la PNP determinó responsabilidades de los suboficiales Magallanes y Saavedra | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

A través de un oficio enviado al Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la detención en flagrancia de Luis Magallanes Gaviria (28) y Omar Saavedra Bautista (26). Ambos son suboficiales pertenecientes a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y se encuentran investigados por el asesinato de Eduardo Ruiz Sanz, rapero conocido como 'Trvko', quien participó en la marcha del 15 de octubre contra el Gobierno y el Congreso.

Según el documento entregado a la Fiscalía, la PNP determinó que Magallanes Gaviria es, según las indicaciones preliminares, el autor del disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz Sanz. El oficio asegura que el suboficial de tercera admitió su participación. Este hecho ya había sido expuesto públicamente por el jefe de la PNP, Óscar Arriola. Además, el documento confirma que Saavedra Bautista también realizó disparos durante el incidente.

La PNP indicó que está a la espera de la apertura de una carpeta fiscal de investigación preliminar. Según informó la Fiscalía a través de sus redes sociales, estas investigaciones ya han iniciado y estarán a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, responsable del caso.

Asimismo, la Fiscalía comunicó que solicitó a la Región Policial Lima el envío de los planes operativos, las órdenes telefónicas y toda la documentación relacionada, con el fin de identificar la estructura de mando, la zonificación y la asignación de efectivos durante la manifestación, con el objetivo de recopilar información necesaria para la investigación anunciada.

¿Quién es Luis Magallanes? El policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre

Luis Magallanes Gaviria, de 28 años y natural de Iquitos (Loreto), se desempeña como suboficial de tercera en la Dirección de Investigación Criminal y figura como efectivo en servicio activo, según su registro policial. El joven policia fue señalado por Óscar Arriola, jefe de la PNP, como el responsable del asesinato de Eduardo Ruiz Sanz durante la marcha del 15 de octubre contra José Jerí y el Congreso.

Actualmente, Magallanes Gaviria permanece bajo detención preliminar en el Hospital de la Policía, donde, de acuerdo con lo señalado por Arriola, recibe atención médica por presentar politraumatismos. En el centro de salud, agentes de la División de Homicidios llevaron a cabo su interrogatorio y control de identidad.

