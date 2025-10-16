HOYSuscripcion LR Focus

Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Política

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

El Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP) aseguró que Luis Magallanes disparó contra Eduardo Ruiz el último miércoles 15 de octubre.

Óscar Arriola confirmó que el policía que disparo a Eduardo Ruiz fue Luis Magallanes. Foto: Composición/LR
El Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó que el agente policial que le disparó a Eduardo Ruiz y que le terminó costando la vida fue el oficial de tercera Luis Magallanes. Según Arriola, Magallanes pertenece a la Dirección de Investigación Criminal de la institución y que actualmente ha sido separado de la entidad. De esta manera, se confirma que la persona que realizó el disparo provino directamente de un efectivo policial.

De igual manera, Arriola mencionó que el otro efectivo policial que apareció en imágenes disparando al aire en medio de las protestas en Plaza Francia se encuentra detenido junto con Magallanes.

Asimismo, el jefe de la PNP solicitó que sea un fiscal común quien lleva a cargo las investigaciones del caso debido a que lo acontecido "son hechos aislados del planeamiento, donde la Policía ha resistido por un espacio de 7 horas" durante las manifestaciones. Además, descartó que Magallanes haya pertenecido al conocido 'Grupo Terna'.

