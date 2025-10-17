La periodista Rosa María Palacios cuestionó duramente la versión del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, sobre la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, el joven manifestante asesinado por un efectivo policial durante la marcha del 15 de octubre. En su programa, Palacios criticó las contradicciones del titular del Interior y consideró que su permanencia en el cargo es insostenible frente a la gravedad de los hechos.

"Primero, el señor Tiburcio dijo que en ningún momento los efectivos policiales se encontraron en la Plaza Francia. Dentro del planeamiento no se habían considerado fuerzas en ese espacio. Entonces, ¿qué hacía el policía en la Plaza Francia?", señaló.

Asimismo, comentó que le pareció inadecuado y un error que el titular del Interior no haya reconocido que sí hay policías vestidos de civiles en las manifestaciones.

"Segundo, señaló que no era de la unidad Terna. Muy bien. Pero pertenecía a otra división. Desde el punto de vista del fallecido, da lo mismo de qué división sea el policía que te dispara, ¿no? Hay policías de civil en las manifestaciones —como expliqué ayer—, y tienen que haberlos. Si no los hay, está mal. Pero también está mal que el ministro del Interior no lo haya reconocido. En la mañana dijo que no era policía, y en la tarde resultó que sí lo era", puntualizó.

"En otros tiempos, el ministro del Interior, por vergüenza, renunciaba. Por vergüenza nada más decía: “¿Saben qué? No puedo estar presente”, agregó.