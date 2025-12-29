HOYSuscripcion LR Focus

César San Martín se jubila como juez supremo con un llamado a luchar por la justicia y el derecho

La vida sigue. El magistrado que presidió el tribunal que juzgó y condenó al expresidente Fujimori por crímenes considerados violatorios de los derechos humanos llegó a la edad de jubilación. Ahora, San Martín se dedicará a la docencia universitaria.

César San Martín se despide de la Corte Suprema. Foto: Poder Judicial
César San Martín se despide de la Corte Suprema. Foto: Poder Judicial

César San Martín Castro alcanzó la edad de retiro laboral y ayer se despidió de la Corte Suprema de Justicia, tras 37 años de ejercicio de la magistratura, la cual comenzó en 1976 como amanuense o escribano judicial. Se despidió con un discurso fiel a su espíritu combativo, de defensa de la justicia y el Estado de derecho, y de búsqueda de la verdad sin miedo ni vacilaciones ante el poder, ya sea político, económico, mediático, del terrorismo o del crimen organizado.

«Será la historia la que juzgue si lo que hice tuvo algún mérito. Más allá de mis errores, me dediqué a la justicia con absoluta buena fe, con los valores de la legalidad y el orden jurídico», afirmó.

San Martín ha marcado una época en el Poder Judicial, sobre todo desde su reingreso a la judicatura en 2004 como juez titular de la Corte Suprema, luego de que fuera ilegalmente cesado tras el autogolpe de abril de 1992. De amanuense había escalado a juez instructor (investigador penal) y luego a juez superior titular de Lima, cuando fue víctima del régimen Fujimori-Montesinos y debió refugiarse en España.

El juez supremo Víctor Prado Saldarriaga recordó el juicio público a Víctor Prado Saldarriaga. Foto: Poder Judicial

El juez supremo Víctor Prado Saldarriaga recordó el juicio público a Víctor Prado Saldarriaga. Foto: Poder Judicial

En 2007, a pedido del entonces presidente del Poder Judicial, Francisco Távara Córdova, le tocó presidir la Sala Penal Especial para los procesos al expresidente Alberto Fujimori, junto a los jueces supremos Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo. Justamente, el doctor Prado recordó ayer que Távara les avisó de ese encargo cuando estaban dictando clases en la universidad.

«Hay que ponernos a trabajar inmediatamente», respondió San Martín al recibir la noticia, «e inmediatamente nos vinimos al Palacio de Justicia a organizar todo», relató Prado Saldarriaga. La organización del juicio público a Fujimori, además de la sentencia, es reconocida a nivel mundial.

En 2010, fue elegido presidente del Poder Judicial para el periodo 2011-2012. Luego, hasta este 30 de diciembre, se desempeñó como presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. San Martín Castro es considerado actualmente como el mejor procesalista penal del país y, en ese campo, su pensamiento deja una marca muy arraigada entre jueces, fiscales y abogados.

«Es el magistrado que ha marcado el rumbo del derecho penal y procesal penal durante más de 37 años de gestión. Tu trayectoria es ejemplo de valentía en la historia de nuestra justicia. En momentos en que la presión política, mediática y social intentó doblegar a la judicatura, te mantuviste firme aplicando la ley con rigor y humanidad, sin temor ni favoritismo», reseñó la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.

Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello pidió considerar a César San Martín el juez del bicentenario de la Corte Suprema. Foto: Poder Judicial

Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello pidió considerar a César San Martín el juez del bicentenario de la Corte Suprema. Foto: Poder Judicial

Constitución y orden internacional

La doctora Tello encabezó ayer la ceremonia de despedida de San Martín en el Palacio de Justicia, a la que acudieron magistrados de todas las instancias. Además, asistieron el juez supremo y actual presidente del JNE, Roberto Burneo, y el expresidente del Poder Judicial e integrante de la Junta Nacional de Justicia, Francisco Távara.

Durante su discurso, San Martín hizo un recorrido por los diversos hechos de trascendencia que le tocó vivir: el regreso de la democracia en los años 80 tras la dictadura militar, su ingreso a la carrera judicial, las amenazas del terrorismo, su ascenso, las fallidas reformas del sistema de justicia, su salida tras el autogolpe de 1992, el nuevo retorno a la democracia, su llegada a la Corte Suprema, el avance del crimen organizado y el auge de los discursos extremistas.

«Los jueces deben estar unidos y fortalecerse en el imperio de la ley, la Constitución y en algo que ahora se quiere olvidar: el derecho internacional. No podemos oponer la Constitución al derecho internacional; no podemos afirmar la soberanía del Estado nacional sin que este se integre en consonancia con las reglas básicas del orden internacional», afirmó.

Subrayó que el Perú no es una isla: «No podemos sostenernos con objetividad objetando las decisiones de los órganos que la comunidad internacional ha creado. Sé que la tarea es difícil y de largo aliento. Soy consciente de las dificultades que atraviesa y atravesará el Poder Judicial, pero debemos garantizar los intereses y derechos legítimos de los ciudadanos», enfatizó.

La jubilación de César San Martín generará cambios en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Poder Judicial

La jubilación de César San Martín generará cambios en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Poder Judicial

Cambios en la Sala Penal Permanente

A partir de la salida de César San Martín, la presidencia de la Sala Penal Permanente le corresponde al juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, el más antiguo del área penal. Prado encabeza actualmente la Sala Penal Transitoria.

El 17 de febrero de 2026 también se jubilará el juez supremo y expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. En tanto, en el Ministerio Público, el 26 de junio de 2026 se jubila el fiscal supremo y exfiscal de la nación, Pablo Sánchez Velarde; mientras que un año después, el 14 de junio de 2027 (corrección de año probable), le corresponderá la jubilación a la fiscal suprema y exfiscal de la nación, Zoraida Ávalos.

