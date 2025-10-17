HOYSuscripcion LR Focus

PROTESTAS, DERECHOS HUMANOS Y CRIMINALIZACIÓN EN PERÚ | LR NOTICIAS

Política

Vizcarra tras confirmarse que PNP asesinó a Eduardo Ruiz: "Deben retirar a Jerí, un gobierno de muerte no es de reconciliación"

El expresidente se pronunció tras la confirmación del asesinato contra joven manifestante de la Generación Z y pidió al Congreso dejar de encubrir al responsable.

Martin Vizcarra tras asesinato de joven de la Generación Z. Foto: composición Z
Martin Vizcarra tras asesinato de joven de la Generación Z. Foto: composición Z

El expresidente Martín Vizcarra, a través de sus redes sociales, se pronunció sobre el asesinato de Eduardo Ruiz Sanz, joven manifestante de la Generación Z, quien el 15 de octubre recibió un disparo por parte del Suboficial de tercera Luis Magallanes Gaviria. Vizcarra exigió al Congreso de la República a tomar cartas en el asunto y censurar a la Mesa Directiva para cambiar a José Jerí como mandatario.

"El General de Arriola confirmó que el disparo que mató al joven Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz vino de un policía. El Congreso no puede seguir encubriendo a los responsables, debe censurar a toda la Mesa Directiva y retirar al presidente Jerí. Un gobierno de muerte y represión, no es de reconciliación. ¡Basta de pactos contra el pueblo!", se lee en su publicación.

Tweet de Martín Vizcarra.

Tweet de Martín Vizcarra.

Sin embargo, el Congreso, con apoyo de las bancadas que reiteradamente blindaban a Dina Boluarte, decidieron votar en contra de la censura a la Mesa Directiva y por lo tanto, José Jerí seguirá siendo presidente, pese a los cuestionamientos de la población en su contra, sumados a la violenta represión que dejó decenas de manifestante heridos en la marcha.

Es importante recalcar que el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó el asesinato de Ruiz y dijo que Luis Magallanes, el policía responsable será separado del cuerpo policial. Sin embargo, en su anuncio, Arriola intentó victimizar al asesino al mencionar que actualmente se encontraba hospitalizado con diagnóstico de politraumatismo, por lo que debía seguir siendo asistido por el personal médico.

Moción de censura contra Jerí y Mesa Directiva fue rechazada en Congreso: Fuerza Popular y aliados evitaron medida

El Congreso de la República rechazó la moción de censura presentada contra el presidente José Jerí y los miembros de la Mesa Directiva. La iniciativa, impulsada por legisladores de izquierda en respuesta al fallecimiento del manifestante Eduardo Ruiz durante las protestas, no fue admitida a debate. La votación resultó en 20 votos a favor, 63 en contra y 4 abstenciones, por lo que la moción fue archivada automáticamente.

El congresista Pasión Dávila promovió la moción, responsabilizando políticamente a Jerí por la represión ocurrida frente al Congreso y en las calles del centro de Lima. Los parlamentarios firmantes argumentaron que el Gobierno no garantizó el respeto a los derechos humanos durante la movilización del 15 de octubre, en la cual Eduardo Ruiz falleció por un disparo de arma de fuego. La Fiscalía ha confirmado que se trató de un homicidio y ha iniciado diligencias urgentes.

Durante el debate, las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Renovación Popular respaldaron a Jerí, lo que impidió la admisión de la moción. Desde el bloque de izquierda se advirtió que el Parlamento actúa con indiferencia ante la violencia estatal. Horas antes, tras presentarse ante el Pleno, José Jerí descartó renunciar al cargo pese al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y el fallecimiento de uno de ellos.

BancadaCongresistasA favorEn contraAbstención
Fuerza Popular21-14-
Alianza para el Progreso (APP)17-11-
Podemos Perú13--3
Perú Libre11-6-
Renovación Popular11-9-
JPP - Voces - Bloque Magisterial1182-
Somos Perú10-8-
Acción Popular10151
Avanza País605-
Bancada Socialista54--
Honor y Democracia503-
Bloque Democrático540-
No agrupados520-
