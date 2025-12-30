Presentan dos nuevas tachas contra Mario Vizcarra para excluirlo de las Elecciones 2026

Mario Vizcarra, hermano del sentenciado Martín Vizcarra, acumula 3 tachas que buscan anular su candidatura presidencial con miras a las Elecciones 2026. Este martes 30 de diciembre, se presentaron los dos últimos pedidos ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1.

De acuerdo con los escritos presentados ante el JEE, todas coinciden en lo mismo: la exclusión de Vizcarra de la fórmula presidencial del partido político de Perú Primero, debido a que consignó en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) que fue sentenciado en octubre del 2005 a una condena suspendida por el delito de peculado.

Los tres ciudadanos alegaron que, según la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), una persona que tiene una sentencia en sus antecedentes, no puede ser candidato presidencial en una elección popular.

Es preciso resaltar que el artículo 107, inciso j, de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) establece lo siguiente para las personas condenadas:

"Las personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido rehabilitadas".

La primera tacha presentada el último lunes 29 de diciembre fue declarada inadmisible por el JEE porque no se adjuntó el comprobante de pago del recurso de impugnación. Por ello, se le otorgó un día al ciudadano para subsanar dicho error material. Luego de ello, el órgano electoral evaluará la solicitud del ciudadano.