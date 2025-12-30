La Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Este confirmó el archivo definitivo de la denuncia que Juan José Santiváñez interpuso contra el equipo periodístico de Punto Final. El Ministerio Público determinó que no existió el delito de marcaje o reglaje durante el seguimiento realizado para un reportaje televisivo. La resolución judicial señala que las actividades de periodistas no constituyen actos criminales, sino el ejercicio de un derecho constitucional.

"Declarar que no procede formalizar y continuar investigación contra Mónica Cecilia Teresa Delta Parodi, Juan Artemio Subauste Gildemeister, Carlos Andrés Hidalgo Rojas, Jorge Víctor Ramírez Nolasco, José Antonio Aguirre Pelosi y personas en proceso de identificación por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública - contra la paz pública en la modalidad de marcaje o reglaje en agravio del Estado - Ministerio del Interior", se lee en el documento.

El fallo fiscal desestimó los cuestionamientos del exministro de Dina Boluarte, quien buscaba criminalizar la vigilancia periodística en espacios públicos. Según la disposición, el material audiovisual obtenido para el reportaje de nombre 'Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio' representa una acción para informar sobre asuntos de interés nacional.

Asimismo, el documento sostiene que Santiváñez, ahora candidato al Congreso por APP, nunca entregó pruebas reales de las supuestas amenazas que, según él, lo vinculaban con los reporteros. Al no existir ni un solo rastro de estas llamadas o extorsiones, la fiscalía superior determinó que la queja del exministro no tenía ningún sentido legal y decidió rechazarla.

El pasado 29 de junio, tras la emisión del reportaje 'Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio'. El entonces funcionario acusó formalmente a Mónica Cecilia Teresa Delta Parodi, Carlos Andrés Hidalgo Rojas y otros tres integrantes del equipo de Latina. Según su versión, los comunicadores utilizaron cámaras y teléfonos para vigilar su domicilio y sus desplazamientos.

Santiváñez sostuvo que recibió llamadas de números desconocidos días antes de la publicación del reportaje. Sin embargo, el denunciante nunca entregó los registros de estas comunicaciones al despacho fiscal y dijo que sufrió una supuesta pérdida de datos del celular.

"(...) En dicho reportaje se captura de forma audiovisual a mi persona, al vehículo con el que me traslado y sus características. No solo ello, durante los días anteriores a la emisión del reportaje, diversas personas han estado realizando seguimiento a las actividades que hago, dónde me movilizo y tomando fotografías (...)", declaró Santiváñez.

El Ministerio Público analizó las diligencias y concluyó que el equipo de Punto Final actuó bajo fines informativos. Además, refieren que la que la imagen del exministro fue captada mediante herramientas tecnológicas en espacios abiertos. Al no detectarse armas, vehículos sospechosos ni planes de ataque, la Fiscalía ratificó que la labor de un periodista no puede ser calificada como marcaje.