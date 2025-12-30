HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     
EN VIVO

Las mejores cábalas para recibir el Año Nuevo 2026 con Jhan Sandoval | #LR

Política

Fiscalía archiva denuncia presentada por Juan José Santiváñez contra periodistas de Punto Final por supuesto reglaje

El Ministerio Público confirmó el archivo definitivo al considerar que el exministro no presentó indicios mínimos de las presuntas amenazas y que las actividades de los investigados carecen de relevancia penal.

Fiscalía archiva denuncia presentada por Juan José Santiváñez contra periodistas. Foto: composición LR
Fiscalía archiva denuncia presentada por Juan José Santiváñez contra periodistas. Foto: composición LR

La Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Este confirmó el archivo definitivo de la denuncia que Juan José Santiváñez interpuso contra el equipo periodístico de Punto Final. El Ministerio Público determinó que no existió el delito de marcaje o reglaje durante el seguimiento realizado para un reportaje televisivo. La resolución judicial señala que las actividades de periodistas no constituyen actos criminales, sino el ejercicio de un derecho constitucional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Declarar que no procede formalizar y continuar investigación contra Mónica Cecilia Teresa Delta Parodi, Juan Artemio Subauste Gildemeister, Carlos Andrés Hidalgo Rojas, Jorge Víctor Ramírez Nolasco, José Antonio Aguirre Pelosi y personas en proceso de identificación por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública - contra la paz pública en la modalidad de marcaje o reglaje en agravio del Estado - Ministerio del Interior", se lee en el documento.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Archivamiento de denuncia contra periodistas.

Archivamiento de denuncia contra periodistas.

El fallo fiscal desestimó los cuestionamientos del exministro de Dina Boluarte, quien buscaba criminalizar la vigilancia periodística en espacios públicos. Según la disposición, el material audiovisual obtenido para el reportaje de nombre 'Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio' representa una acción para informar sobre asuntos de interés nacional.

Asimismo, el documento sostiene que Santiváñez, ahora candidato al Congreso por APP, nunca entregó pruebas reales de las supuestas amenazas que, según él, lo vinculaban con los reporteros. Al no existir ni un solo rastro de estas llamadas o extorsiones, la fiscalía superior determinó que la queja del exministro no tenía ningún sentido legal y decidió rechazarla.

PUEDES VER: César San Martín se jubila como juez supremo con un llamado a luchar por la justicia y el derecho

lr.pe

Denuncia de Juan José Santiváñez contra periodistas de Punto Final

El pasado 29 de junio, tras la emisión del reportaje 'Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio'. El entonces funcionario acusó formalmente a Mónica Cecilia Teresa Delta Parodi, Carlos Andrés Hidalgo Rojas y otros tres integrantes del equipo de Latina. Según su versión, los comunicadores utilizaron cámaras y teléfonos para vigilar su domicilio y sus desplazamientos.

Santiváñez sostuvo que recibió llamadas de números desconocidos días antes de la publicación del reportaje. Sin embargo, el denunciante nunca entregó los registros de estas comunicaciones al despacho fiscal y dijo que sufrió una supuesta pérdida de datos del celular.

"(...) En dicho reportaje se captura de forma audiovisual a mi persona, al vehículo con el que me traslado y sus características. No solo ello, durante los días anteriores a la emisión del reportaje, diversas personas han estado realizando seguimiento a las actividades que hago, dónde me movilizo y tomando fotografías (...)", declaró Santiváñez.

Declaración de Juan José Santiváñez.

Declaración de Juan José Santiváñez.

El Ministerio Público analizó las diligencias y concluyó que el equipo de Punto Final actuó bajo fines informativos. Además, refieren que la que la imagen del exministro fue captada mediante herramientas tecnológicas en espacios abiertos. Al no detectarse armas, vehículos sospechosos ni planes de ataque, la Fiscalía ratificó que la labor de un periodista no puede ser calificada como marcaje.

Notas relacionadas
Juan José Santiváñez: PJ rechaza solicitud de levantamiento de secreto bancario y comunicaciones de exministro

Juan José Santiváñez: PJ rechaza solicitud de levantamiento de secreto bancario y comunicaciones de exministro

LEER MÁS
Juan José Santiváñez bajo la lupa fiscal: testigo revela que siguió dirigiendo su estudio jurídico siendo ministro

Juan José Santiváñez bajo la lupa fiscal: testigo revela que siguió dirigiendo su estudio jurídico siendo ministro

LEER MÁS
APP asegura aún se evalúa postulación de Juan Santiváñez al Senado: "El espacio está en blanco"

APP asegura aún se evalúa postulación de Juan Santiváñez al Senado: "El espacio está en blanco"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

LEER MÁS
"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

LEER MÁS
Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

LEER MÁS
Elecciones 2026: JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos

Elecciones 2026: JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos

LEER MÁS
César San Martín se jubila como juez supremo con un llamado a luchar por la justicia y el derecho

César San Martín se jubila como juez supremo con un llamado a luchar por la justicia y el derecho

LEER MÁS
JEE declara inadmisible tacha contra Mario Vizcarra por falta de pago de tasa

JEE declara inadmisible tacha contra Mario Vizcarra por falta de pago de tasa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trasladan a Ecuador a alias ‘El Gerente’, líder guerrillero capturado en Emiratos por el asesinato de 11 militares

Temblor HOY, 30 de diciembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Precio del dólar en Perú HOY, martes 30 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Política

Presentan dos nuevas tachas contra Mario Vizcarra para excluirlo de las Elecciones 2026

Ante leyes del Congreso, Suprema dicta reglas de shock en casos emblemáticos

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presentan dos nuevas tachas contra Mario Vizcarra para excluirlo de las Elecciones 2026

Ante leyes del Congreso, Suprema dicta reglas de shock en casos emblemáticos

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025