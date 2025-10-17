Alertan que JNJ buscaría incumplir reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
Exabogado de Delia Espinoza declaró a La República y confirmó que la resolución de reposición debe salir como máximo este lunes 20 de octubre.
En entrevista con La República, el exabogado de Delia Espinoza, Martín Salas, indicó que se está especulando que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) estaría trabajando una resolución para cumplir a medias el mandato judicial.
"(La JNJ) estaría buscando sacar un contexto en parte que impida que la señora Delia Espinoza se incorpore dentro del plazo estipulado por el Poder Judicial a la realización de sus labores como fiscal de la Nación", expresó Martín Salas, exabogado de la magistrada. Sin embargo, recalcó que no hay nada concreto.
Salas agrega que se espera que la JNJ cumpla con la orden del juez. "Vamos a ver si la JNJ, que está justamente investigando a Delia Espinoza por supuestamente incumplir una orden de no incorporar a Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación, vamos a ver si ellos cumplen el mandato judicial a plenitud", dijo.
Asimismo, recalcó que la JNJ estaría sacando documentos injustificados y sin fundamentos, vulnerando derechos fundamentales, por lo que existiría la posibilidad que la entidad busque reponer a Espinoza como fiscal suprema y ya no como fiscal de la Nación.
Finalmente, confirmó que el plazo mínimo para que la Junta presente una resolución del caso es este lunes 20 de octubre.