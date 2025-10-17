HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     
Política

Alertan que JNJ buscaría incumplir reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Exabogado de Delia Espinoza declaró a La República y confirmó que la resolución de reposición debe salir como máximo este lunes 20 de octubre.

Delia Espinoza debe ser repuesta como fiscal de la Nación por a JNJ. Foto: composición LR
Delia Espinoza debe ser repuesta como fiscal de la Nación por a JNJ. Foto: composición LR

En entrevista con La República, el exabogado de Delia Espinoza, Martín Salas, indicó que se está especulando que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) estaría trabajando una resolución para cumplir a medias el mandato judicial.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"(La JNJ) estaría buscando sacar un contexto en parte que impida que la señora Delia Espinoza se incorpore dentro del plazo estipulado por el Poder Judicial a la realización de sus labores como fiscal de la Nación", expresó Martín Salas, exabogado de la magistrada. Sin embargo, recalcó que no hay nada concreto.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Jerí homenajea a la PNP dos días después del asesinato de Eduardo Ruiz Sanz: policías recibirán canastas

lr.pe

Salas agrega que se espera que la JNJ cumpla con la orden del juez. "Vamos a ver si la JNJ, que está justamente investigando a Delia Espinoza por supuestamente incumplir una orden de no incorporar a Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación, vamos a ver si ellos cumplen el mandato judicial a plenitud", dijo.

Asimismo, recalcó que la JNJ estaría sacando documentos injustificados y sin fundamentos, vulnerando derechos fundamentales, por lo que existiría la posibilidad que la entidad busque reponer a Espinoza como fiscal suprema y ya no como fiscal de la Nación.

Finalmente, confirmó que el plazo mínimo para que la Junta presente una resolución del caso es este lunes 20 de octubre.

Notas relacionadas
Delia Espinoza vuelve: Carlincatura retrata el fin del interinato y el reacomodo en la Fiscalía

Delia Espinoza vuelve: Carlincatura retrata el fin del interinato y el reacomodo en la Fiscalía

LEER MÁS
JNJ acatará fallo que repone a Delia Espinoza al cargo de fiscal de la Nación, pero anuncia que apelará la decisión judicial

JNJ acatará fallo que repone a Delia Espinoza al cargo de fiscal de la Nación, pero anuncia que apelará la decisión judicial

LEER MÁS
Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
PNP confirma que los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra han sido detenidos por asesinato de Eduardo Ruiz

PNP confirma que los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra han sido detenidos por asesinato de Eduardo Ruiz

LEER MÁS
Juan José Santiváñez, abogado de policías con sentencias, oficializa su postulación a las Elecciones 2026

Juan José Santiváñez, abogado de policías con sentencias, oficializa su postulación a las Elecciones 2026

LEER MÁS
Luis Magallanes: ¿quién es el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre?

Luis Magallanes: ¿quién es el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre?

LEER MÁS
José Jerí homenajea a la PNP dos días después del asesinato de Eduardo Ruiz Sanz: policías recibirán canastas

José Jerí homenajea a la PNP dos días después del asesinato de Eduardo Ruiz Sanz: policías recibirán canastas

LEER MÁS
Eduardo Ruiz: Quién es Omar Saavedra, el segundo policía implicado en el asesinato en la marcha del 15 de octubre

Eduardo Ruiz: Quién es Omar Saavedra, el segundo policía implicado en el asesinato en la marcha del 15 de octubre

LEER MÁS
La PNP confiesa que un efectivo asesinó al rapero “Trvko”, Eduardo Ruíz Sanz

La PNP confiesa que un efectivo asesinó al rapero “Trvko”, Eduardo Ruíz Sanz

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rafael López Aliaga pide renuncia del ministro del Interior, pero su bancada votó en contra de censura de José Jerí

Perú compite con nueve nominaciones en los World Travel Awards 2025: Machu Picchu busca ser la mejor atracción del mundo por séptima vez

Asesinan a chofer y copiloto de combi con ruta Chepén-Lurín cuando terminaban su última jornada

Política

Rafael López Aliaga pide renuncia del ministro del Interior, pero su bancada votó en contra de censura de José Jerí

Manifestantes llevan detenidos más de 24 horas, entre ellos uno con discapacidad

Julio Gagó arremete contra gestión de Rafael López Aliaga: “Sus trenes son un monumento a la vergüenza”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pide renuncia del ministro del Interior, pero su bancada votó en contra de censura de José Jerí

Manifestantes llevan detenidos más de 24 horas, entre ellos uno con discapacidad

Julio Gagó arremete contra gestión de Rafael López Aliaga: “Sus trenes son un monumento a la vergüenza”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025