Cardenal Carlos Castillo condena muerte de manifestante: "Hoy estamos de luto (...) El Perú no tendrá futuro sin los jóvenes"

Cardenal advirtió que un país sin jóvenes con oportunidades carece de futuro. Foto: John Reyes / LR - Composición LR

En su mensaje difundido en el episodio 16 de Meditaciones Nocturnas — Mes Morado, el cardenal Carlos Castillo calificó la jornada de protestas como un día de duelo ante la pérdida de una vida en el contexto de las manifestaciones. Rechazó la violencia que devasta al país y llamó a orar por quienes resultaron heridos o desaparecidos.

Castillo también denunció la incomprensión que muchas veces enfrentan los jóvenes al expresar sus demandas sociales, y solicitó que la sociedad brinde espacios de apertura para su desarrollo pacífico. En ese sentido, enfatizó que no basta con tolerarlos, sino comprender sus motivaciones y acompañarlos en el camino hacia la paz.

"Por eso hoy día es un día de luto para rezar por las personas que han sido vilmente desaparecidas de este mundo y por las personas heridas en donde podemos sentir la presencia de acciones negativas desesperadas (...) El Perú no tendrá futuro sin los jóvenes y para eso necesitamos que puedan entrar en un camino grande de apertura creativa como están queriendo vivir ellos, pero simultáneamente que no reciban de nosotros incomprensión, sino capacidad de comprensión para que puedan también reeducarse y ver la mejor manera de vivir esta vida con paz", mencionó.

Al advertir que una nación sin juventud con protagonismo está condenada a estancarse, el obispo instó a reconstruir el tejido social desde la empatía y la justicia. Propuso que los ese proceso incluya reconocer errores, corregir abusos y promover nuevas formas de convivencia sin opresión ni exclusión.

El cardenal sostuvo que la transformación del país pasa por la conversión de los corazones: instó a cambiar actitudes de arrogancia, ambición o indiferencia, y a privilegiar el amor, la reconciliación y el compromiso con los más vulnerables.