Renuncia de Acuña genera opiniones divididas entre consejeros y alcaldes

Este martes se elegirá al nuevo gobernador regional de La Libertad. | Fuente: Sergio Verde y Yolanda Goicochea / La República. | Foto: composición LR.

Este martes se elegirá al nuevo gobernador regional de La Libertad. | Fuente: Sergio Verde y Yolanda Goicochea / La República. | Foto: composición LR.

Se va de La Libertad en busca de su sueño: llegar al sillón presidencial. La tarde de este lunes 13 de octubre, César Acuña Peralta anunció su renuncia al cargo de gobernador regional para postular a la presidencia de la República en los próximos comicios generales del 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

A través de un comunicado, el líder del partido Alianza Para el Progreso (APP) emitió un mensaje por medio de sus redes sociales, donde busca destacar su compromiso en la lucha contra la corrupción y la mejora de la calidad de vida de los peruanos.

TE RECOMENDAMOS SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Con respecto de la renuncia de Acuña, consejeros opositores se pronunciaron sobre ello, calificándolo de traidor y hasta de mentiroso. Lo compararon con Rafael López Aliaga, quien al inició de su mandato dijo que no renunciará a su cargo para postular a la presidencia del Perú.

“Una vez más, Acuña está traicionando la confianza de todos los trujillanos y liberteños que lo eligieron como gobernador por segunda vez. Queda claro que ha utilizado el cargo de gobernador regional para sus intereses netamente personales, en su afán por ser presidente del país. Creo que César Acuña piensa en sí mismo y no en la gente que lo eligió. Es lamentable que el pueblo trujillano haya elegido a una autoridad que los esta traicionando”, dijo Robert De La Cruz, consejero por la provincia de Trujillo.

En esa línea, Edith Camacho, también consejera por la provincia de Trujillo, también cuestionó la labor del líder de APP. “No se ha cumplido con las expectativas de la población y, sobre todo, él (César Acuña) dijo que no iba a renunciar, que no iba a abandonar al Gobierno Regional de La Libertad, que se iba a quedar hasta el final, y se está yendo para postular a la Presidencia de la República”, manifestó.

Puedes ver: César Acuña renuncia al Gobierno Regional de La Libertad y anuncia que postulará a la presidencia del Perú

Piden que Acuña se retire de la política

El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, fue uno de los más duros en sus declaraciones por ser su provincia una de las más golpeadas por la delincuencia y sicariato. Consideró que la salida de Acuña “es el mejor favor que le puede hacer a la región La Libertad y al Perú”, aseguró.

Robert De La Cruz, otro de sus críticos, hizo un llamado a César Acuña y le recomendó que dé un paso al costado y se retire de la política. “Mi consejo para Acuña es que debe jubilarse. Si no ha podido con 2 millones de liberteños, no podrá con 34 millones de peruanos”, enfatizó.

Critican lucha contra inseguridad y falta de obras

Sobre las promesas incumplidas en seguridad ciudadana, Aldo Carlos Mariños indicó que el líder de APP no tuvo la disposición para controlar el flagelo de la delincuencia, a pesar de contar con buenas relaciones con los ministros del Interior salientes y con la expresidenta Dina Boluarte.

"En cuanto a inseguridad, siempre creo que es una responsabilidad del Ministerio del Interior, pero él prácticamente ha sido el ministro, y ahí está el fracaso. Es decir, es un fracaso político", afirmó.

Por su parte, Robert De La Cruz indicó que desde que llegó Acuña a la región los índices de delincuencia se desbordaron en Trujillo.

“Con Acuña se han registrado 13 secuestros y asesinatos en Pataz. Se han visto dinamitas en la Fiscalía y en las calles de Trujillo. El señor Acuña no ha tenido liderazgo para combatir la inseguridad ciudadana. Estamos cerrando su ciclo de casi dos años y 10 meses de gestión, con un aproximado de más de 9,000 extorsiones y casi 870 personas asesinadas”, afirmó.

En cuanto a obras de infraestructura, De La Cruz mencionó que Acuña deja varias obras inconclusas por temas de corrupción.

“Hay obras que están dejando en las primeras piedras. Son obras con corrupción, como el caso Huanchaco, el Hospital de Virú, el Hospital Tomás Lafora en Pacasmayo y el Hospital Santa Isabel de El Porvenir. Definitivamente, son obras con corrupción lo que nos deja Acuña”, acotó.

Respaldo de la bancada apepista

En contraste, los consejeros regionales de la bancada oficialista de APP respaldaron la decisión del líder de su partido. El consejero de Trujillo Ever Cadenillas le mostró su total apoyo: “Los consejeros de la bancada le deseamos los mejores éxitos. Hoy vence el límite para las renuncias”, dijo.

Su colega Verónica Escobal, también de Trujillo, consideró que Acuña actuó conforme a sus derechos políticos. “El gobernador ha hecho un acto democrático, para todo ciudadano que aspira, como líder de agrupación política, de tener esa oportunidad que estoy segura que le van a dar todos los peruanos, que puedan empezar la lucha a favor de jóvenes y niños”, añadió.

Consejo regional busca vicegobernador de La Libertad

Tras la renuncia de César Acuña, Johana Cabrera asumirá el cargo de gobernadora de La Libertad. En las próximas horas, se elegirá al vicegobernador, explicó Luis Rodríguez, consejero por la provincia de Pataz.

“A nosotros, como Consejo Regional, ya nos han notificado que mañana se realizará la sesión de consejo en la cual darán a conocer la renuncia, para que nosotros, como pleno, designemos al vicegobernador, quien será elegido de entre los 17 consejeros”, mencionó.