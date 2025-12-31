Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita y pone en riesgo a varias viviendas

En horas de la tarde del miércoles 31 de diciembre, a pocas horas de celebrarse el Año Nuevo, se reportó un incendio al interior de un almacén de pirotécnicos ubicado en el distrito de Santa Anita, generando gran alarma entre los vecinos y transeúntes de la zona. Testigos registraron el momento en que una densa humareda se desprendía del inmueble, mientras diversos cohetes y artefactos pirotécnicos explotaban en el aire producto de las llamas.

Ante la emergencia, al menos catorce unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se desplazaron hasta la zona para controlar el fuego. Debido a la intensidad del incendio y a la proximidad de viviendas aledañas, se temió que las llamas pudieran propagarse rápidamente y causar mayores daños. Además, a solo una cuadra del almacén se encuentra una estación de gasolina, lo que incrementó el nivel de peligro y la preocupación de los residentes.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) apoyaron en las labores de evacuación preventiva, acordonando el área para facilitar el trabajo de los bomberos y resguardar la seguridad de los vecinos. Hasta el momento, no se habían reportado víctimas ni heridos, y las causas del incendio aún son materia de investigación.