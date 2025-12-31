HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra
Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra     Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra     Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra     
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Sociedad

Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita y pone en riesgo a varias viviendas

Al menos catorce unidades de bomberos acudieron rápidamente al lugar para intentar controlar el siniestro. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar el origen.

Incendio consume viviendas en av. Huarochiri
Incendio consume viviendas en av. Huarochiri

En horas de la tarde del miércoles 31 de diciembre, a pocas horas de celebrarse el Año Nuevo, se reportó un incendio al interior de un almacén de pirotécnicos ubicado en el distrito de Santa Anita, generando gran alarma entre los vecinos y transeúntes de la zona. Testigos registraron el momento en que una densa humareda se desprendía del inmueble, mientras diversos cohetes y artefactos pirotécnicos explotaban en el aire producto de las llamas.

Ante la emergencia, al menos catorce unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se desplazaron hasta la zona para controlar el fuego. Debido a la intensidad del incendio y a la proximidad de viviendas aledañas, se temió que las llamas pudieran propagarse rápidamente y causar mayores daños. Además, a solo una cuadra del almacén se encuentra una estación de gasolina, lo que incrementó el nivel de peligro y la preocupación de los residentes.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) apoyaron en las labores de evacuación preventiva, acordonando el área para facilitar el trabajo de los bomberos y resguardar la seguridad de los vecinos. Hasta el momento, no se habían reportado víctimas ni heridos, y las causas del incendio aún son materia de investigación.

Notas relacionadas
La Libertad: delincuentes prenden fuego a negocio de padres de subprefecto en Virú

La Libertad: delincuentes prenden fuego a negocio de padres de subprefecto en Virú

LEER MÁS
Iquitos: incendio deja 16 viviendas siniestradas y 24 familias en las calles a días de Año Nuevo

Iquitos: incendio deja 16 viviendas siniestradas y 24 familias en las calles a días de Año Nuevo

LEER MÁS
Hallan a joven sin vida y vecinos incendian cantinas clandestinas en Juliaca

Hallan a joven sin vida y vecinos incendian cantinas clandestinas en Juliaca

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra a pocas horas del Año Nuevo 2026

Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra a pocas horas del Año Nuevo 2026

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,9 se sintió en Cañete esta tarde, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,9 se sintió en Cañete esta tarde, según IGP

LEER MÁS
Accidente en Machu Picchu EN VIVO: detienen a cuatro trabajadores de Perú Rail e Inca Rail durante investigación

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: detienen a cuatro trabajadores de Perú Rail e Inca Rail durante investigación

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
Temblor en Lima HOY, 31 de diciembre de 3,9 de magnitud: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Lima HOY, 31 de diciembre de 3,9 de magnitud: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Los 9 distritos de Lima más seguros ante un terremoto: capital peruana acumula casi 300 años de 'silencio sísmico'

Los 9 distritos de Lima más seguros ante un terremoto: capital peruana acumula casi 300 años de 'silencio sísmico'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Libertad: delincuentes prenden fuego a negocio de padres de subprefecto en Virú

¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026 EN VIVO? Sigue la cuenta regresiva en el mundo: ¡Dubai festeja con un increíble espectáculo acuático y de luces!

Oleaje anómalo en Año Nuevo: estas son las playas que se verán afectadas en los primeros días del 2026, según la Marina de Guerra

Sociedad

La Libertad: delincuentes prenden fuego a negocio de padres de subprefecto en Virú

Oleaje anómalo en Año Nuevo: estas son las playas que se verán afectadas en los primeros días del 2026, según la Marina de Guerra

Estos distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua HOY, 30 de diciembre, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tachas contra los partidos políticos EN VIVO: Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga podrían quedar fuera de las Elecciones 2026

ONPE repartirá S/80 millones entre 38 partidos para franja electoral

Primero La Gente de Marisol Pérez Tello a un paso de quedar fuera de carrera para las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025