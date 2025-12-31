La Libertad: delincuentes prenden fuego a negocio de padres de subprefecto en Virú

Los vecinos de la zona sospechan que podría ser víctima de extorsión. Créditos: composición LR.

Los vecinos de la zona sospechan que podría ser víctima de extorsión. Créditos: composición LR.

Dos sujetos desconocidos llegaron a la casa de los padres del subprefecto Luis González Otiniano, del distrito de Chao, en Virú, región de La Libertad, para incendiarla y luego huir con rumbo desconocido.

Según información preliminar, el ataque ocurrió la tarde del martes 30 de diciembre y fue captado por las imágenes de seguridad de la zona.

Cámaras grabaron ataque

De acuerdo con las imágenes, se puede ver cómo los delincuentes llegan a la avenida Las Flores y lanzan un objeto, lo cual provoca que se inicie un incendio que dañó el negocio de los padres de la autoridad.

Tras lo ocurrido, no hubo víctimas que lamentar, pero sí varios daños materiales en el local.

Policía investiga el hecho

Miembros de la Policía llegaron al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de los responsables del acto delictivo.

Por su parte, el subprefecto Luis González evitó pronunciarse; sin embargo, los vecinos de la zona sospechan que podría ser víctima de extorsión.