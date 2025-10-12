HOYSuscripcion LR Focus

Rafael López Aliaga anuncia que renunciará a alcaldía de Lima para postular a la Presidencia del Perú

A un día de la fecha límite para renunciar a la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga anunció la renuncia a su cargo.

Rafael López Aliaga anuncia su renuncia. Foto: captura de pantalla
Rafael López Aliaga anuncia su renuncia. Foto: captura de pantalla

Rafael López Aliaga anunció que renunciará a su cargo de alcalde de Lima y presentará su renuncia el día 13 de octubre a las 3:00 de la tarde. La noticia la anuncio en el programa 'El Valor de la Verdad', luego de que se le preguntara si iba a renunciar a la Alcaldía de Lima.

Horas antes, el candidato a la Presidencia de la República realizó un evento llamado 'Rendición de cuentas 2025' en el Parque de la Exposición, donde uso a un menor de edad para violar nuevamente el principio de neutralidad de la Ley Orgánica de Elecciones, pues hizo que deliberadamente le pida que sea presidente de la República. Asimismo, durante su discurso en dicha ceremonia afirmó que no deja endeudada la Municipalidad de Lima y que, por el contrario, hay presupuesto por su política de austeridad. Esto deberá ser corroborado por la Contraloría y la siguiente gestión.

lr.pe

Rafael López Aliaga justifica su candidatura

El aún alcalde de Lima explicó que tras el intento de atentado que sufrió hace unos días en un evento público, una monja se acercó a la Municipalidad de Lima y le entregó en un papel con la siguiente frase: "Asuma su responsabilidad en el nombre de la Virgen María". Esto habría sido el impulso que convenció a López Aliaga a postular a la Presidencia de la República.

A su comentario espiritual, añadió un hecho más fáctico. Explicó que tomó esta decisión debido a la "ausencia de gente que podría hacerlo mejor" que él. Informó que tras la presentación de su renuncia formas, además, rendirá cuentas de su gestión ante el Concejo Metropolitano de Lima.

¿Quién sería alcalde de Lima ante su renuncia?

La renuncia de López Aliaga inicia un proceso de transición. De acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica de Municipalidades, el teniente alcalde Renzo Reggiardo será quien asuma temporalmente la dirección de la Municipalidad de Lima. Esto será solo hasta que el Concejo Metropolitano de Lima oficialice la vacancia y, posteriormente, elija a un nuevo titular para completar el periodo de gestión 2023-2026.

