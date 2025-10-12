HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'
Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'     Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'     Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'     
Sociedad

Inseguridad en La Libertad: tres nuevas víctimas en menos de 24 horas

Hechos ocurrieron en las provincias liberteñas de Ascope, Pacasmayo y Virú. PNP investiga presuntos ajustes de cuentas.

Hechos se suman a recientes homicidios en La Libertad. Foto: composición LR.
Hechos se suman a recientes homicidios en La Libertad. Foto: composición LR.

La Libertad atraviesa un fin de semana marcado nuevamente por asesinatos. En menos de 24 horas, tres crímenes fueron registrados en distintas provincias de la región. Las autoridades investigan los hechos que, según fuentes policiales, podrían estar relacionados con ajustes de cuentas y disputas entre bandas criminales.

El primer hecho se produjo la noche del sábado en Magdalena de Cao, provincia de Ascope, durante las celebraciones por el 113 aniversario de la Virgen del Rosario. En plena festividad, mientras la orquesta Contramarea animaba la plaza principal, Robin Bautista Pastor (29) fue baleado.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Acribillan a juez de Paz dentro de su despacho en Chicama por "cumplir la ley" según primeras investigaciones policiales

lr.pe

Medios locales informaron que el joven se apartó momentáneamente de su grupo para ir a un callejón cercano, donde fue interceptado por un sujeto armado quien le disparó a quemarropa. Se escucharon al menos ocho detonaciones que le quitaron la vida de forma instantánea. La Policía no descarta que el móvil sea una venganza, mientras que vecinos denuncian la ausencia de patrullaje durante la concurrida festividad.

Crimen en Pacasmayo

Horas después, en la madrugada del domingo, la violencia volvió a sacudir el Valle Jequetepeque. En la carretera que conecta Guadalupe con Ciudad de Dios, en el sector La Calerita, fue hallado el cuerpo de un hombre de unos 40 años con profundos cortes en el cuello.

El hallazgo fue reportado por transeúntes a las autoridades. Personal policial y de serenazgo cercaron la zona a la espera del fiscal de turno para el levantamiento del cadáver. La víctima fue identificada como Clever Salas Tapullima.

Quitan la vida a hombre en Virú

El tercer crimen ocurrió en el sector Víctor Raúl, provincia de Virú, donde Martín Bobadilla Ibáñez (40) fue asesinado a balazos cuando participaba en el cumpleaños de un familiar. Según testigos, varios sujetos armados irrumpieron en la reunión mientras venía licor con otros invitados y abrieron fuego contra los presentes, dejando a Bobadilla sin vida.

De acuerdo a información policial, la víctima tiene detención en 202 por ser presunto cabecilla de la banda criminal Malditos de la Huaca Santa Rosa en Virú, la que se dedicaba a la extorsión agravada.

Estos tres homicidios se suman a otros hechos recientes en la región La Libertad, como el asesinato del juez de paz de Chicama y el ataque armado en el centro poblado Roma donde resultaron heridos tres miembros de una familia.

Notas relacionadas
Anuncian movilizaciones en Puno, Piura y La Libertad para el 15 de octubre

Anuncian movilizaciones en Puno, Piura y La Libertad para el 15 de octubre

LEER MÁS
Acribillan a juez de Paz dentro de su despacho en Chicama por "cumplir la ley" según primeras investigaciones policiales

Acribillan a juez de Paz dentro de su despacho en Chicama por "cumplir la ley" según primeras investigaciones policiales

LEER MÁS
Protestas en regiones fueron preludio de la vacancia de Dina Boluarte: el malestar continúa

Protestas en regiones fueron preludio de la vacancia de Dina Boluarte: el malestar continúa

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: consulta quiénes ingresaron y puntajes oficiales de Medicina este 12 de octubre

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: consulta quiénes ingresaron y puntajes oficiales de Medicina este 12 de octubre

LEER MÁS
Acribillan a juez de Paz dentro de su despacho en Chicama por "cumplir la ley" según primeras investigaciones policiales

Acribillan a juez de Paz dentro de su despacho en Chicama por "cumplir la ley" según primeras investigaciones policiales

LEER MÁS
Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

LEER MÁS
Rafael López Aliaga dejaría la alcaldía de Lima sin cumplir 25 promesas de su plan de gobierno municipal

Rafael López Aliaga dejaría la alcaldía de Lima sin cumplir 25 promesas de su plan de gobierno municipal

LEER MÁS
Rafael López Aliaga desacata orden de tribunal por vía paralela sin peaje en Vía de Evitamiento

Rafael López Aliaga desacata orden de tribunal por vía paralela sin peaje en Vía de Evitamiento

LEER MÁS
Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo

Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Sociedad

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

¿Se suspenden las clases en colegios este 9 de octubre de 2025? Esto dice el Minedu

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025