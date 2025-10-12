Inseguridad en La Libertad: tres nuevas víctimas en menos de 24 horas

La Libertad atraviesa un fin de semana marcado nuevamente por asesinatos. En menos de 24 horas, tres crímenes fueron registrados en distintas provincias de la región. Las autoridades investigan los hechos que, según fuentes policiales, podrían estar relacionados con ajustes de cuentas y disputas entre bandas criminales.

El primer hecho se produjo la noche del sábado en Magdalena de Cao, provincia de Ascope, durante las celebraciones por el 113 aniversario de la Virgen del Rosario. En plena festividad, mientras la orquesta Contramarea animaba la plaza principal, Robin Bautista Pastor (29) fue baleado.

Medios locales informaron que el joven se apartó momentáneamente de su grupo para ir a un callejón cercano, donde fue interceptado por un sujeto armado quien le disparó a quemarropa. Se escucharon al menos ocho detonaciones que le quitaron la vida de forma instantánea. La Policía no descarta que el móvil sea una venganza, mientras que vecinos denuncian la ausencia de patrullaje durante la concurrida festividad.

Crimen en Pacasmayo

Horas después, en la madrugada del domingo, la violencia volvió a sacudir el Valle Jequetepeque. En la carretera que conecta Guadalupe con Ciudad de Dios, en el sector La Calerita, fue hallado el cuerpo de un hombre de unos 40 años con profundos cortes en el cuello.

El hallazgo fue reportado por transeúntes a las autoridades. Personal policial y de serenazgo cercaron la zona a la espera del fiscal de turno para el levantamiento del cadáver. La víctima fue identificada como Clever Salas Tapullima.

Quitan la vida a hombre en Virú

El tercer crimen ocurrió en el sector Víctor Raúl, provincia de Virú, donde Martín Bobadilla Ibáñez (40) fue asesinado a balazos cuando participaba en el cumpleaños de un familiar. Según testigos, varios sujetos armados irrumpieron en la reunión mientras venía licor con otros invitados y abrieron fuego contra los presentes, dejando a Bobadilla sin vida.

De acuerdo a información policial, la víctima tiene detención en 202 por ser presunto cabecilla de la banda criminal Malditos de la Huaca Santa Rosa en Virú, la que se dedicaba a la extorsión agravada.

Estos tres homicidios se suman a otros hechos recientes en la región La Libertad, como el asesinato del juez de paz de Chicama y el ataque armado en el centro poblado Roma donde resultaron heridos tres miembros de una familia.