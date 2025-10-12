Dina Boluarte no envió una carta de renuncia al Congreso: documento muestra membrete falso

LO FALSO:

¡Dina Boluarte renuncia a la presidencia!, documento confirma que presidenta declinará a su cargo antes de una vacancia por el Congreso.

LO VERDADERO:

Estructura del bulo imita membrete de oficio de la presidencia de PPK en el 2017.

La Presidencia de la República del Perú indicó que el documento viral se trata de una falsificación digital.

A las 12.30 a. m. del 10 de octubre de 2025, el Congreso del Perú, con 121 votos a favor, decidió vacar de la presidencia a Dina Boluarte por "incapacidad moral permanente", elección que se basa en varias investigaciones por corrupción, como el caso Rolex Gate, Cofre o Cirugías; y las masacres en el sur del país que terminó con la vida de más de 50 peruanos.

En medio del tenso contexto de destitución, se viralizó por las redes sociales un supuesto documento que muestra una carta de renuncia firmada por Dina Boluarte. Sin embargo, el membrete mostrado es falso.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de X y Facebook. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de X, que ha logrado recopilar 24.000 visualizaciones, 164 'me gusta', 25 republicaciones por distintos muros personales y 22 comentarios.

Carta de renuncia es una falsificación digital

Para identificar el membrete original de los oficios del Despacho Presidencial, realizamos búsquedas con palabras clave para obtener documentos enviados desde Palacio de Gobierno en la administración de Boluarte. Encontramos que hay varias incoherencias con el bulo viralizado, como el nulo uso del encabezado que dice "Presidencia de la República", del cual el original prescinde por ser más directo en el asunto.

El documento tomado como referencia es el comunicado que Dina Boluarte emitió desde su despacho por el cumpleaños del papa León XIV el 14 de setiembre. La estructura de la carta inicia en el cabezal con el escudo del Perú en color sepia con el nombre de la exmandataria, luego va directo con la fecha y el asunto. Al final del mensaje, firma con su nombre. Otro detalle a resaltar es que las letras utilizadas son arial, más no romanas.

Diferencia de membretes entre el 2017 y 2025. Foto: capturas de pantalla

Además, la cuenta oficial de la Presidencia de la República del Perú en Facebook, indicó que la imagen de la supuesta renuncia es falsa. Uno de los errores se puede observar manualmente en el cabezal del membretado, que pertenece al periodo ejecutivo del 2017, con Pedro Pablo Kuczynski.

Conclusión

No existe evidencia que Dina Boluarte haya redactado una renuncia a la presidencia antes de los votos de la moción de vacancia hecha por el Congreso del Perú. El bulo muestra un membrete del 2017, con falta de intercalados y orden en los párrafos, además de usar un tipo de letra que la presidencia no usa. Además, la misma cuenta oficial de la Presidencia de la República del Perú desmintió la carta falsa. Por lo tanto, calificamos estos posteos como falsos.

