¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?
Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva para ex gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo

Luego de recibir el requerimiento fiscal, el juez penal del Callao programó una audiencia virtual para este 31 de diciembre para decidir si dicta la prisión preventiva. Ciro Castillo Rojo se encuentra prófugo desde el 15 de diciembre.

Ciro Castillo se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado 15 de diciembre. Foto: difusión.
Ciro Castillo se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado 15 de diciembre. Foto: difusión.

El fiscal provincial Wills Gonzales Morales solicitó al Poder Judicial imponer 36 meses de prisión preventiva al prófugo gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas en la investigación que se le sigue por los delitos de organización criminal y colusión en relación con las presuntas actividades ilícitas realizadas por "Los Socios del Gore Callao", conformada por funcionarios públicos que manera concertada y coordinada direccionaron la adjudicación de bienes y servicios.

La solicitud incluye a otros 12 funcionarios y proveedores. Ellos son 1) Jimmy Alexander Whu Cárdenas, 2) Hiromi Zúñiga Jauregui, 3) Wilmer Meza Natividad, 4) Nancy Oriundo Quilca, 5) Víctor Yancarlo Zambrano Portilla, 6) Jaime Alonso Liza Ríos, 7) Marco Antonio Rojas Gálvez, 8) Roberto Adolfo Rosales Carazas, 9) Cesar Edilberto Arango Huaringa, 10) Luis Antonio Blanco Cabrera, 11) Rafael Moscaisa Gutiérrez y 12) Carmen Haydee Blanco Rivera.

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Es de señalar que Wilmer Meza, Roberto Rosales, César Arango, Luis Blanco y Rafael Moscaisa se encuentran en calidad de detenidos, por la orden de detención preliminar dictada en su contra, y se encuentran bajo custodia del personal policial de la DIRCOCOR CALLAO. La detención preliminar se ejecutó el 15 de diciembre último. Ciro Castillo Rojo se encuentra en paradero desconocido, prófugo de la justicia desde ese día. Desde la clandestinidad negado los hechos y se declara inocente.

El 23 de diciembre último, la Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao declaró infundado el recurso que presentó la defensa del exgobernador regional del Callao para anular la orden de detención preliminar. De esta manera, se reiteró la orden de ubicación y captura contra la autoridad regional por el caso “Los Socios del Callao”.

Audiencia pública

Luego de recibir el requerimiento de prisión preventiva, el juez Edie Walther Olorzano Huaraz, del 11° Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, programó y notificó a las partes el inicio de la audiencia pública respectiva para esta tarde, miércoles 31 de diciembre de 2025, a partir de las 12:00 del día, de manera virtual y con carácter de inaplazable.

La fiscalía sustenta la prisión preventiva por el plazo máximo de 36 meses con el objetivo de asegurar el éxito de la investigación, evitar la destrucción de pruebas y lograr que los investigados se sometan a la autoridad, pues Ciro Castillo Rojo y otros investigados, se encuentrán prófugos de la justicia.

"Se cuenta con elementos graves y fundados de que miembros de la organización criminal han adulterado consultas RUC en el año 2023, y que en el año 2024, en el marco de las investigaciones, remitieron órdenes con firma falsificada u órdenes del año 2023 que fueron falsificadas al volver ser impresas con la versión SIGA del 2024, aparentando su autenticidad ante la DIRCOCOR", precisa la fiscalía.

Del avance de las indagaciones, la fiscalía refiere que Ciro Ronald Castillo Rojo Salas, en su calidad de Gobernador Regional del Callao, fue el responsable de la selección del consultor Jimmy Alexander Whu Cárdenas para desempeñarse como su Asesor FAG. "La designación de Jimmy Whu Cárdenas fue importante debido a sus nexos con proveedores que posteriormente habrían sido favorecidos indebidamente con contrataciones públicas en el GORE Callao y el CAFED, así como con los proveedores que participarían en las indagaciones de mercado de las contrataciones objeto de investigación y, por último, con Carmen Haydee Blanco Rivera, quien usaría a su padre Luis Antonio Blanco Cabrera como testaferro en las contrataciones públicas", subraya la fiscalía.

A partir de lo cual, la fiscalía y la policía establecen que "Ciro Castillo Rojo, en su calidad de Gobernador Regional del Callao, designó como asesor a Jimmy Whu, éste habría realizado coordinaciones subrepticias con Walter Ipince Nicho y con Oscar Arias Acuña, quienes ejercieron como Coordinadores de la Subgerencia de Logística del CAFED Callao, a efectos de direccionar las adquisiciones de bienes y servicios sin proceso de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT en favor de proveedores vinculados al asesor Whu Cárdenas".

