Política

APRA: Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Belén García presentan plancha presidencial para las elecciones internas

Del Castillo encabeza la lista de la plancha presidencial, mientras que Mulder y García ocuparán el cargo de segundo y tercer vicepresidente.

Esta es la primera lista que se presenta para las elecciones internas dentro del partido. Foto: Difusión
Esta es la primera lista que se presenta para las elecciones internas dentro del partido. Foto: Difusión

El Partido Aprista Peruano presentó su primera plancha presidencial para las elecciones internas dentro de la organización política. Esta fórmula está conformada por Jorge Del Castillo (presidente), Mauricio Mulder (primer vicepresidente) y Belén García (Segunda vicepresidenta).

Las candidaturas fueron presentadas este miércoles 8 de octubre en el local del partido en Miraflores. "Vamos a competir limpia y democráticamente. Y todos nos hemos comprometido de que el que gane, será respaldado por todos", declaró Jorge del Castillo a su salida de la inscripción.

De acuerdo con el cronograma electoral de las Elecciones Generales 2026, el 31 de octubre es la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten sus listas para las elecciones internas. Asimismo, el 30 de noviembre se llevarán a cabo los comicios dentro de los partidos políticos.

Dos semanas después, el 15 de diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá proclamar a la plancha presidencial ganadora para que pueda postular a las Elecciones 2026.

Es preciso resaltar que la elección de la plancha presidencial que representará el partido aprista tendrá un método de elección único. Es decir, serán sus más de 50.000 afiliados los encargados de decidir, mientras que en otros partidos solo vota los delegados.

