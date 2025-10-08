APRA: Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Belén García presentan plancha presidencial para las elecciones internas
Del Castillo encabeza la lista de la plancha presidencial, mientras que Mulder y García ocuparán el cargo de segundo y tercer vicepresidente.
- Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"
- Dina Boluarte puede comprarse un iPhone 17 en solo 3 días, mientras que un jubilado de la ONP tardaría casi 7 meses
El Partido Aprista Peruano presentó su primera plancha presidencial para las elecciones internas dentro de la organización política. Esta fórmula está conformada por Jorge Del Castillo (presidente), Mauricio Mulder (primer vicepresidente) y Belén García (Segunda vicepresidenta).
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Las candidaturas fueron presentadas este miércoles 8 de octubre en el local del partido en Miraflores. "Vamos a competir limpia y democráticamente. Y todos nos hemos comprometido de que el que gane, será respaldado por todos", declaró Jorge del Castillo a su salida de la inscripción.
TE RECOMENDAMOS
JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Eduardo Arana victimiza a Dina Boluarte para eludir cuestionamientos y críticas a su gestión
De acuerdo con el cronograma electoral de las Elecciones Generales 2026, el 31 de octubre es la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten sus listas para las elecciones internas. Asimismo, el 30 de noviembre se llevarán a cabo los comicios dentro de los partidos políticos.
Dos semanas después, el 15 de diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá proclamar a la plancha presidencial ganadora para que pueda postular a las Elecciones 2026.
Es preciso resaltar que la elección de la plancha presidencial que representará el partido aprista tendrá un método de elección único. Es decir, serán sus más de 50.000 afiliados los encargados de decidir, mientras que en otros partidos solo vota los delegados.
PUEDES VER: Boluarte: el lunes pedía no atender llamadas y ahora dice que combate delincuencia con "estrategia"