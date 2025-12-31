HOYSuscripcion LR Focus

Política

ONPE repartirá S/80 millones entre 38 partidos para franja electoral

El financiamiento público indirecto aprobado por la ONPE para las elecciones 2026 se distribuirá de forma equitativa y proporcional entre organizaciones políticas con candidaturas inscritas, según su representación parlamentaria y las reglas vigentes.

La ONPE distribuirá S/80 millones para la franja electoral de las elecciones 2026. Foto: composición LR
La ONPE distribuirá S/80 millones para la franja electoral de las elecciones 2026. Foto: composición LR

La ONPE aprobó la distribución de S/80 millones destinados a la franja electoral de las elecciones 2026, monto que será repartido entre 38 partidos políticos y alianzas que lograron inscribir candidaturas dentro del plazo legal. El dinero financiará propaganda en radio, televisión y redes sociales durante el proceso electoral.

La medida quedó oficializada mediante una resolución jefatural emitida el 30 de diciembre de 2025, en la que el organismo electoral fija los criterios de asignación del financiamiento público indirecto. El objetivo es garantizar acceso a espacios de difusión para todas las organizaciones participantes.

Elecciones 2026: 14 partidos ya lograron la inscripción de sus planchas presidenciales

lr.pe

Del total aprobado, una parte se asigna de manera igualitaria y otra de forma proporcional, según la representación obtenida por cada partido en el Congreso elegido en 2021. Este criterio favorece a las agrupaciones con mayor presencia parlamentaria.

La resolución también incluye a los partidos que participan por primera vez en una elección general, a los que se les otorga el mismo monto que la organización con menor asignación proporcional, en cumplimiento de la normativa electoral.

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

lr.pe

¿Cómo se distribuyen los S/80 millones de la franja electoral?

Del monto total aprobado para la franja electoral, S/8,7 millones se destinan exclusivamente a publicidad en redes sociales. Esta suma se reparte de forma igualitaria entre los 38 partidos, lo que equivale a S/229.189 para cada organización política.

El saldo restante, que supera los S/71 millones, se divide en dos partes iguales. El 50% se asigna de manera equitativa, otorgando S/938.037 a cada partido inscrito, sin distinción de representación parlamentaria.

El otro 50% se distribuye de forma proporcional, según el número de congresistas que cada agrupación obtuvo en las elecciones 2021. Bajo este criterio, partidos como Perú Libre y Fuerza Popular concentran los montos más altos dentro del financiamiento total aprobado.

ONPE presenta diseño de la cédula de votación para las Elecciones 2026

lr.pe

Partidos con mayor y menor asignación económica

Perú Libre encabeza la lista de organizaciones con mayor asignación en la franja electoral, al superar los S/7,7 millones, debido a su representación en el actual Congreso. Fuerza Popular también figura entre los partidos con mayor financiamiento, con más de S/5,4 millones.

Otras agrupaciones con presencia parlamentaria, como Alianza para el Progreso y Renovación Popular, reciben montos intermedios que combinan la asignación equitativa con el componente proporcional establecido por ley.

En contraste, los partidos sin representación en el Legislativo acceden únicamente al tramo igualitario y al monto fijo para redes sociales, lo que sitúa su financiamiento total en alrededor de S/1,6 millones para toda la campaña de la franja electoral.

ONPE, Reniec y JNE necesitan S/4.390 millones para elecciones 2026

lr.pe

¿Qué es la franja electoral?

La franja electoral es un mecanismo de financiamiento público indirecto que permite a los partidos políticos difundir sus planes de gobierno en medios de comunicación sin asumir el costo directo de la publicidad. Está regulada por la Constitución y la Ley de Organizaciones Políticas.

Este espacio se transmite en radios, canales de televisión de señal abierta y cable, así como en plataformas digitales autorizadas. Su emisión se inicia 60 días antes del día de votación y concluye dos días previos a las elecciones 2026.

La administración y supervisión de la franja electoral está a cargo de la ONPE, que define los montos, controla su uso y establece las reglas para la contratación de espacios, con el fin de garantizar condiciones mínimas de equidad en la competencia electoral.

