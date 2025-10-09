HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

“Pequeño J”: Ordenan la captura internacional de su tío (a) “Chuman”

Con un amplio prontuario por homicidio, extorsión y uso de explosivos, Manuel Valverde Rodríguez estuvo en contacto con su sobrino. Juez argentino le atribuye presunta participación en el asesinato de tres jóvenes mujeres en una guerra de bandas por el robo de droga.

Por su implicación en un triple feminicidio, Manuel Valverde, tío de "Pequeño J", es buscado internacionalmente. Foto: composición LR / difusión
Por su implicación en un triple feminicidio, Manuel Valverde, tío de "Pequeño J", es buscado internacionalmente. Foto: composición LR / difusión | Alianza para el Progreso | pequeño J | Tony Janhzen | Janhzen Valverde

La justicia argentina emitió un mandato de captura internacional del peruano Manuel Valverde Rodríguez, tío carnal de Tony Valverde Victoriano, “Pequeño J”, señalado como uno de los autores del homicidio de tres jóvenes mujeres en venganza por el robo de cocaína a una banda de traficantes en Buenos Aires.

La disposición judicial ha sido formulada pocos días después que la policía bonaerense descubriera en la casa de la enamorada de “Pequeño J”, documentos que demuestran que el tío se encontraba en contacto permanente con Manuel Valverde Rodríguez, quien afronta en el Perú graves acusaciones por extorsión y homicidio.

También se halló evidencia de la presencia en Buenos Aires de Kevin Valverde Urtecho, hijo de Manuel Valverde, “Chuman”, y primo de “Pequeño J”.

Viejas conexiones

Según sus movimientos migratorios, ni “Pequeño J” ni su primo Kevin Valverde Urtecho, jamás salieron del Perú, sin embargo estaban viviendo en Buenos Aires dedicándose a actividades del narcotráfico. Es decir, Tony y Kevin Valverde, hijos de los integrantes de la banda criminal “Los Injertos de Nueva Jerusalén”, entraron a Argentina clandestinamente.

Manuel Valverde, “Chuman”, salió del Perú el 6 de agosto de este año a Bolivia y retornó el 31 del mismo mes, por lo que se estima que usó el país altiplánico como puente para dirigirse a Argentina. 

Otra evidencia de que “Pequeño J” actuaba en complicidad con miembros de su familia, es el hallazgo de transferencia de dinero a otro de sus tíos, Luis Valverde Rodríguez, “Serranasho”, quien enfrenta en el Perú dos acusaciones por homicidio, dos por robo a mano armada con crueldad y cuatro por fabricación y uso de explosivos.

Presencia familiar

Coincidentemente, los hermanos “Chuman” y “Serranasho”  salieron a Bolivia para luego dirigirse a Buenos en agosto de este año, pocas semanas antes del triple feminicidio del 19 de septiembre, en el que uno de los acusados es “Pequeño J”. “Chuman” ya volvió al Perú, pero “Serranasho” continuaría en Argentina. 

Conocido por el alias de “Chuman”, Manuel Valverde es hermano del padre de “Pequeño J”, Janhzen Valverde Rodríguez, alias “Bandido”. Junto con otro miembro de la familia, Luis Valverde Rodríguez, alias “Serranasho”, formaban la banda criminal “Los Injertos de Nueva Jerusalén”, con centro de operaciones en el asentamiento humano ueva Iberoamérica, ubicado en el distrito de La Esperanza, uno de los más violentos de Trujillo, departamento de La Libertad.

El 16 de diciembre de 2018, “Bandido” fue asesinado por un sicario de la organización criminal “El Gran Marqués”, en represalia porque uno de los hombres de este grupo fue ejecutado por “Los Injertos de Nueva Jerusalén”, que lideraba el papá de “Pequeño J”. “Chuman” y “Serranasho” entonces se encargaron de su sobrino, que entonces tenía 13 años.

Según una versión policial, Manuel “Chuman” Valverde Rodríguez fue quien llevó clandestinamente a “Pequeño J” a Argentina.

Mandato imperativo

Fue el juez Fernando Pinos Guevara, del Departamento Judicial de La Matanza, provincia de Buenos Aires, quien ordenó la búsqueda internacional de “Chuman” por los presuntos delitos de homicidio agravado reiterado y organización criminal.

“Se ha decretado la captura nacional e internacional de Manuel Valverde Rodríguez por homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por violencia de género reiterado en tres hechos”, señala la resolución del magistrado argentino.

Las víctimas son Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (20). 

Según las declaraciones de los testigos, estas fueron asesinadas por el robo de cocaína y dinero a la banda a la que pertenece “Pequeño J”. 

Casi siete años después del asesinato de su padre Janhzen Rodríguez Rodríguez, “Bandido”, Tony Valverde Victoriano, “Pequeño J”, se incorporó a la historia criminal de su familia como presunto autor de la muerte de tres jovencitas en Buenos Aires.

