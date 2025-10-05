"Prefiero esperar hasta el 2031": Heduardicidio satiriza sobre los candidatos a las Elecciones 2026
La caricatura de hoy ironiza sobres los postulantes a la presidencia para el 12 de abril de 2026.
- Dina Boluarte se mete a la campaña y vulnera neutralidad electoral: pide no votar por "negacionistas"
- Primer ministro, Eduardo Arana, deslegitima protestas de Generación Z y los vincula con "organización criminal"
El Heduardicidio de hoy, domingo 5 de octubre, ironiza sobre la eventual lista de candidatos a la presidencia en las Elecciones Generales 2026. La caricatura retrata un diálogo entre un encuestador y un ciudadano, en el que se le consulta sobre sus preferencias políticas. Ante ello, la persona le responde: "No, gracias. Prefiero esperar hasta el 2031".
