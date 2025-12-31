HOYSuscripcion LR Focus

Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes
Tachas contra los partidos políticos EN VIVO: Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga podrían quedar fuera de las Elecciones 2026

Contra el tiempo. Si las impugnaciones son fundadas, Vizcarra y López Aliaga quedarían fuera de la contienda electoral.

Candidaturas de Perú Primero y Renovación Popular podrían ser retiradas de las Elecciones 2026 | Composición: LR.
Candidaturas de Perú Primero y Renovación Popular podrían ser retiradas de las Elecciones 2026 | Composición: LR.

El fin de año podría marcar también la eliminación de dos candidaturas presidenciales, ya que Mario Vizcarra (Perú Primero) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) enfrentan tachas admitidas a trámite por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1; ambos tienen que presentar sus descargos antes del fin de año. Si la entidad declara fundadas las impugnaciones, quedarían fuera de las Elecciones Generales de 2026.

Tachas contra los partidos políticos EN VIVO

12:32
31/12/2025

¿Por qué se presentó una tacha contra Renovación Popular y Rafael López Aliaga?

La tacha contra Renovación Popular y su plancha presidencial encabezada por el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue presentada por el ciudadano Estevens Adriano Sánchez. Según indicó, el proceso de democracia interna de la agrupación celeste habría infringido su propio estatuto partidario. 

12:30
31/12/2025

¿Por qué se presentó una tacha contra Perú Primero y Mario Vizcarra?

La tacha contra Perú Primero y su plancha presidencial encabezada por Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, fue presentada por el ciudadano Jeanpier Valverde Ortega. Según su argumentación, la candidatura de Mario Vizcarra infringe la Ley Orgánica de Elecciones, debido a que el candidato ha sido sentenciado por peculado anteriormente. 

12:28
31/12/2025

¿Hasta cuándo pueden presentar sus descargos las listas de Renovación Popular y Perú Primero?

Ambas organizaciones políticas pueden presentar sus descargos sobre las tachas presentadas en su contra hasta antes del 31 de diciembre. Una vez sea el 1 de enero, los partidos no podrán hacer llegar sus descargos. 

