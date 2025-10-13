César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso (APP), oficializó su candidatura presidencial este lunes 13 de octubre mediante un comunicado que se enfoca en la lucha contra la corrupción y la mejora de la calidad de vida de los peruanos. Sin embargo, su anuncio también implica su salida anticipada del Gobierno Regional de La Libertad, y deja una gestión cuestionada por obras inconclusas, denuncias de uso político del aparato regional y su nefasta lucha contra la inseguridad ciudadana.

