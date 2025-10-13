César Acuña renuncia al Gobierno Regional de La Libertad y anuncia que postulará a la presidencia del Perú
El líder de Alianza para el Progreso anunció su renuncia al Gobierno Regional de La Libertad para postular nuevamente a la Presidencia, pese a las críticas por su gestión y sus intentos fallidos en anteriores elecciones.
César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso (APP), oficializó su candidatura presidencial este lunes 13 de octubre mediante un comunicado que se enfoca en la lucha contra la corrupción y la mejora de la calidad de vida de los peruanos. Sin embargo, su anuncio también implica su salida anticipada del Gobierno Regional de La Libertad, y deja una gestión cuestionada por obras inconclusas, denuncias de uso político del aparato regional y su nefasta lucha contra la inseguridad ciudadana.
Noticia en desarrollo...