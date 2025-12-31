HOYSuscripcion LR Focus

Oleaje anómalo en Año Nuevo: estas son las playas que se verán afectadas en los primeros días del 2026, según la Marina de Guerra

El fenómeno coincidirá con días de alta afluencia a las playas del norte y sur del Perú, por lo que las autoridades recomiendan a los ciudadanos acatar las medidas de seguridad que se dispongan,

El inicio del año 2026 estará marcado por condiciones inusuales del mar en parte del litoral peruano. La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), emitió el Aviso Especial de Oleaje N.° 57-25, en el que advierte sobre el arribo de oleajes anómalos en los primeros días de enero.

El comunicado, válido del viernes 2 al domingo 4 de enero, cobra especial relevancia debido a que coincide con las celebraciones del Año Nuevo 2026, periodo en el que miles de personas suelen viajar a la costa para acampar y pasar las celebraciones con familiares, amigos o parejas.

Oleaje anómalo afectará principalmente al litoral norte

De acuerdo con la DHN, el fenómeno se presentará en el litoral norte, específicamente desde Tumbes hasta Salaverry, región de La Libertad, donde se espera el “arribo de oleaje ligero del noroeste a partir de la madrugada del viernes 02 de enero”.

En contraste, el organismo precisó que el litoral centro y el sur mantendrán condiciones normales del mar durante el periodo de vigencia del aviso. Se entiende como litoral centro el área comprendida desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona (ubicado a aproximadamente 530 km al sur de Lima, en Ica), mientras que el centro parte desde esta localidad hasta la región Tacna.

Recomendaciones de la Marina de Guerra

La Marina advirtió que los efectos del oleaje serán más notorios en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el noroeste, zonas donde el impacto del mar suele ser mayor. Por ello, el comunicado recomienda que las autoridades regionales, locales y las capitanías de puerto adopten medidas preventivas "para evitar accidentes y/o daños personales o materiales”.

Asimismo, exhortaron a la población costera y a quienes realicen actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas respetar las disposiciones de seguridad que emitan las autoridades locales, así como mantenerse informados ante los nuevos avisos de la institución.

