Aparecen pintas de Juan José Santiváñez con los colores del partido APP en Arequipa

En la región de Arequipa se reportaron pintas con la posible candidatura del actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, para las elecciones generales de 2026. Lo que llama la atención es que su apellido está escrito en color azul sobre un fondo rojo y blanco, colores que coinciden curiosamente con los del partido Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña

Según el abogado en derecho electoral, José Manuel Villalobos, Juan José Santiváñez podría postular al Senado por invitación de un partido político si decide renunciar a su cargo antes del 13 de octubre de este año. Durante su citación a la Comisión de Fiscalización del Congreso, el ministro no descartó la posibilidad de lanzar una campaña política para el Senado.

Juan Santiváñez fue citado en aquella ocasión para responder por unos audios que lo vinculan con un presunto caso de tráfico de influencias mientras ocupaba el cargo de ministro del Interior. En el material audiovisual se oye a Santiváñez coordinando beneficios penitenciarios a favor del sentenciado Miguel Salirrosas, alías 'El Diablo', y perteneciente a la banda criminal 'Los Pulpos'.

Precisamente por este caso, la congresista Susel Paredes promueve una moción de censura que ya alcanzó el número necesario de firmas de parlamentarios para que pueda ser debatida y luego votada en el Pleno. Sin embargo, la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) ha sido la única que no ha firmado la moción.

Santiváñez busca el voto de los policías

La periodista Karla Ramírez, jefa de la unidad de Investigación de Panamericana Televisión, quien ya había revelado que la publicidad electoral estaría destinada a efectivos policiales. Adicional a las pintas, se difundió un mensaje de texto firmado por un exoficial PNP que pedía a sus colegas votar por el ministro de Justicia para el Senado.

“Se presentará para el Senado de la República… impulsará el proyecto de ley para que todos los uniformados militares y policías, actividad y retiro, ganen una bonificación en julio y diciembre al 100%. En otras palabras, tu gratificación como todos: un sueldo completo. Su slogan es: Lo que Santiváñez promete, Santiváñez lo cumple… viajará por todo el país y nos volverá a convocar para planificar su campaña”, dice el mensaje

Cabe recordar que en los chats revelados por el capitán Junior Izquierdo, alías 'Culebra', el entonces recién designado ministro del Interior le dijo: "Yo voy a ser presidente el 2026. Acuérdate de mi!!! Dios lo va a permitir". Sin embargo, no imaginó que las políticas que aprobaría a favor de la criminalidad solo generarían el repudio de la población peruana.