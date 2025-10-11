HOYSuscripcion LR Focus

Ministros de Dina Boluarte renunciaron a su cargo: José Jerí asume un gabinete legalmente vacío y sin capacidad de acción

Tras la vacancia de Dina Boluarte, los integrantes de su gabinete presentaron su renuncia y dejaron al nuevo presidente José Jerí sin ministros en funciones, lo que, según el artículo 120 de la Constitución, impide que el Ejecutivo pueda tomar decisiones oficiales.

José Jerí sigue sin nombrar a su gabinete de ministros. Foto: composición LR
José Jerí sigue sin nombrar a su gabinete de ministros. Foto: composición LR

El jueves por la noche, tras la destitución de Dina Boluarte, José Jerí asumió la presidencia de la República. Desde entonces, el mandatario no ha designado a un primer ministro ni a los nuevos integrantes del gabinete, por lo que el Poder Ejecutivo permanece sin capacidad operativa.

En tanto, todos los ministros de Boluarte pusieron sus cargos a disposición apenas se aprobó la vacancia, y dejaron sus despachos de manera legal. Si bien los exministros pueden mantenerse en sus oficinas por razones administrativas, ya no pueden firmar ni ejecutar actos de gobierno desde la madrugada del 10 de octubre.

Fiscal de la Nación cambia a la coordinadora de las fiscalías de crimen organizado y regresa Chávez Cotrina

Ahora, de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Política del Perú, “son nulos los actos del Presidente de la República que carecen de refrendación ministerial”. Esto significa que ninguna decisión del mandatario tiene validez sin la firma de un ministro que la respalde.

En ese contexto, José Jerí no puede emitir decretos, resoluciones ni disposiciones oficiales hasta que nombre a su primer ministro y complete su gabinete. La falta de ministros, además, paraliza el funcionamiento formal del Ejecutivo, ya que cada cartera requiere la presencia de un titular para refrendar los actos administrativos.

A más de 30 horas de haber asumido el cargo, Jerí continúa en reuniones reservadas en Palacio de Gobierno, mientras diversos analistas en redes sociales advierten sobre la urgencia de conformar un gabinete que permita restablecer la legalidad del Ejecutivo.

35 horas después de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

Generación Z anuncia manifestación contra gobierno de José Jerí este domingo 12 de octubre

La Generación Z ha anunciado que, además de la manifestación programada para el 15 de octubre, se llevará a cabo otra este domingo 12 de octubre con el objetivo de rechazar el gobierno de José Jerí. En un comunicado, exhortaron a todos los ciudadanos del Perú a unirse a esta protesta, calificándola como "pacífica y masiva".

En el comunicado, expresaron su rechazo "categórico" a la asunción de José Jerí, y afirman que no lo reconocen como su gobernante legítimo. Manifestaron su convicción de que la mayoría del pueblo peruano comparte su sentir y repudio, y mencionaron: "Conocemos tu historial, José Jerí, y los valores que representas". Cabe recordar que Jerí tiene una denuncia de violación sexual que fue archivada y cuestionamientos por tuits con carga machista, por los que aún no se ha pronunciado.

En consecuencia, exigen "expulsar a este pacto corrupto que nos impone un presidente inmoral, manchado y no digno".

"No reconocemos a este Congreso de la República, que ha traicionado la voluntad del pueblo. Invitamos a todos los peruanos y peruanas, de todas las regiones a unirse a esta marcha histórica para exigir un cambio verdadero. ¡Hagamos historia juntos, Generación Z y todo el Perú unido!", agregan.

