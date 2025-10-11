Transportistas no coinciden en si apoyarán paro nacional del 15 de octubre tras reunión con José Jerí

Dirigentes del gremio de transportes mostraron posiciones diferentes ante el paro nacional de este 15 de octubre. Foto: composición LR

Dirigentes del gremio de transportes mostraron posiciones diferentes ante el paro nacional de este 15 de octubre. Foto: composición LR

El presidente José Jerí se reunió este sábado 11 de octubre en Palacio de Gobierno con representantes de los principales gremios de transporte para abordar la crisis de inseguridad que golpea al sector. Tras este encuentro, algunos dirigentes dieron a saber su posición frente al paro nacional convocado por la ciudadanía para este 15 de octubre. Las opiniones fueron diversas: mientras que unos dirigentes señalaron que no pueden desentenderse del malestar ciudadano que motiva la protesta, otros descartaron sumarse a la movilización.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Miguel Ángel Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú, aclaró que su organización no ha convocado la paralización, pero admitió que existe comprensión hacia las causas que impulsan la protesta social. "Nosotros no hemos convocado el 15 de octubre, pero debemos entender que la población tiene una plataforma entendible y no podemos descartar el apoyo", comentó.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En contraste, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, sostuvo que su gremio no participará de la movilización. Aseguró que, por ahora, mantendrán la tregua acordada con el Ejecutivo para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

"Nosotros no vamos a parar en los próximos días (...) Hemos accedido a esperar el tiempo suficiente que dice el acta, pero indicándole que tengan mayor seguridad (...) La próxima semana está en juego la gobernabilidad (...) No vamos a acatar ese paro (movilización del 15 de octubre)", sostuvo.

La división entre los transportistas evidencia el clima de tensión que atraviesa el país tras la salida de Dina Boluarte y la llegada de José Jerí al poder. El malestar social continúa creciendo y el paro del 15 de octubre, convocado por colectivos ciudadanos, busca expresar el rechazo hacia las autoridades de los diferentes poderes del Estado.

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 12 de octubre

El colectivo juvenil 'Generación Z' ha convocado para este domingo 12 de octubre una manifestación “pacífica y masiva” en rechazo al gobierno de José Jerí, al que no reconocen como autoridad legítima. Señalan que su protesta antecede al paro nacional del 15 de octubre y buscan sumar ciudadanos al clamor popular contra lo que consideran un pacto corrupto que intenta imponerse autoritariamente.

En su comunicado exigen la expulsión del “pacto corrupto” que, según ellos, impuso a José Jerí, y rechaza la actuación del Congreso. Además, hace un llamado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para que actúen “en favor del pueblo” y no contra los manifestantes, apelando a un sentido de empatía institucional.

La convocatoria se enmarca en un momento de alta tensión política: el paro del 15 de octubre, respaldado por gremios de diferentes sectores y el bloque universitario, busca expresar el descontento frente a la inseguridad, la corrupción y la falta de respuestas del nuevo gobierno. Generación Z pretende sumarse a esa agenda ciudadana advirtiendo que el momento para manifestarse es “ayer o nunca”.