HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes del examen de admisión
Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes del examen de admisión     Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes del examen de admisión     Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes del examen de admisión     
Política

Samuel Rodríguez, joven encarcelado en marcha de la Generación Z, salió en libertad del penal Ancón II

Rodríguez fue detenido durante las protestas de la llamada 'Generación Z' y acusado de disturbios, pese a que testigos afirman que ayudó a un efectivo policial herido. Su liberación fue celebrada por familiares y usuarios en redes sociales.

Samuel Rodríguez fue puesto en libertad. Joven fue detenido tras asistir a marcha contra el Gobierno. Foto: composición LR
Samuel Rodríguez fue puesto en libertad. Joven fue detenido tras asistir a marcha contra el Gobierno. Foto: composición LR

Samuel Rodríguez Villa, el joven de 22 años que permanecía recluido en el penal Ancón II tras ser detenido durante las manifestaciones de la denominada Generación Z, recuperó su libertad este sábado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Rodríguez fue arrestado el 21 de setiembre en el centro de Lima, en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía Nacional. Diversos testimonios y videos difundidos en redes sociales señalaron que, antes de su detención, el joven había auxiliado a un policía herido, y lo había llevado hasta un punto seguro.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Pese a ello, fue acusado de participar en disturbios y enviado a prisión preventiva por tres meses tras la decisión del Juzgado de Investigación Preparatoria.

PUEDES VER: José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

lr.pe

En una entrevista con La República, Mireya Carhuas, compañera de Samuel Rodríguez y presente en las movilizaciones, relató que el joven había sido impactado por un perdigón en la mano durante la represión policial del sábado 20 de septiembre. Tras el incidente, brigadistas que apoyaban la marcha le brindaron atención médica. Carhuas señaló que la ampolla en su mano se llenó de líquido; aunque le aplicaron crema, la inflamación aumentó considerablemente. Aún así, él permaneció retenido en la avenida Abancay por los efectivos policiales.

Durante su permanencia en el penal, familiares, amigos y activistas organizaron vigilias y plantones frente a la sede del Poder Judicial y del Ministerio del Interior para exigir su liberación. El caso de Rodríguez generó varios cuestionamientos por el tratamiento que reciben los jóvenes en las protestas y en el debate sobre el respeto al derecho a la manifestación.

La defensa legal del joven señaló que no existían pruebas que justificaran su encarcelamiento y que se vulneraron sus derechos durante la detención. Tras revisar los argumentos, el Poder Judicial ordenó su liberación, decisión que fue recibida con aplausos y consignas en las afueras del penal Ancón II.

Notas relacionadas
Protestas en regiones fueron preludio de la vacancia de Dina Boluarte: el malestar continúa

Protestas en regiones fueron preludio de la vacancia de Dina Boluarte: el malestar continúa

LEER MÁS
PJ ordena liberación de Samuel Rodríguez, detenido en movilización de la 'Generación Z': "Mi secuestro no debe servir como amedrentamiento"

PJ ordena liberación de Samuel Rodríguez, detenido en movilización de la 'Generación Z': "Mi secuestro no debe servir como amedrentamiento"

LEER MÁS
Rondas campesinas protestan contra el MTC en paro indefinido por promesas incumplidas de carreteras: “No cumplen con los pueblos”

Rondas campesinas protestan contra el MTC en paro indefinido por promesas incumplidas de carreteras: “No cumplen con los pueblos”

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

LEER MÁS
Nuevos Ministros EN VIVO, 2025: José Jerí continúa sin nombrar a un primer ministro o gabinete

Nuevos Ministros EN VIVO, 2025: José Jerí continúa sin nombrar a un primer ministro o gabinete

LEER MÁS
38 horas después de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

38 horas después de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

LEER MÁS
José Jerí intenta imitar a Nayib Bukele, pero hasta ahora no puede formar un gabinete

José Jerí intenta imitar a Nayib Bukele, pero hasta ahora no puede formar un gabinete

LEER MÁS
Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025: ceremonia será este 24 de octubre en Austria

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025: ceremonia será este 24 de octubre en Austria

LEER MÁS
Solo ascendieron a 12 coroneles del Ejército al grado de general de brigada

Solo ascendieron a 12 coroneles del Ejército al grado de general de brigada

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025