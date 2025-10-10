HOYSuscripcion LR Focus

Política

Dina Boluarte es vacada de la Presidencia de la República por el Congreso

Tras la admisión de cuatro mociones de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, se aprobó la vacancia a medianoche del día siguiente que se presentaron.

Dina Boluarte es vacada de la Presidencia de la República por el Congreso. Foto: composición LR
Dina Boluarte es vacada de la Presidencia de la República por el Congreso. Foto: composición LR

El Congreso de la República vacó a la presidenta Dina Boluarte con 122 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, poniendo fin a su mandato. El principal argumento se centró en la causal de permanente incapacidad moral, sustentada en la falta de liderazgo, capacidad, coordinación y voluntad política por parte de la mandataria para dar frente al crimen organizado que está sometiendo al país.

Según el reglamento del Congreso, con 104 votos se acortaba el mínimo de tres días para que se debata y se vote la moción de vacancia. Durante sesión del Pleno, se votó para que se debatiera en el mismo día la salida de la mandataria, alcanzando 118 votos a favor. Con este resultado se logró que se debate y vote la vacancia contra Boluarte el mismo día a las 11:30 p.m.

Esta no es la primera moción presentada contra la jefa de Estado, anteriormente se han presentado múltiples mociones de vacancia, sin embargo, en aquellas oportunidades las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú blindaron a la presidenta votando en contra. Esto ha cambiado y hoy apoyan el término del Gobierno de la mandataria.

PUEDES VER: Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

lr.pe

El cambio de opinión ha sido calificado por la congresista Susel Paredes de "oportunismo electoral", pues las elecciones generales están a solo 5 meses y muchos de los parlamentarios están pensando en la reelección.

"Yo le he mandado a los 129 congresistas un oficio invitándolos a firmar una moción de vacancia porque esta señora Dina Boluarte es una inepta, una incapaz, pero no querían firmar la vacancia porque son socios. Ahora que han visto que la mie*** se está chorreando en la cara por la cercanía con Boluarte, ahora todos resulta que están lejanos de Dina", sentenció la legisladora.

