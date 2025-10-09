Pedro Castillo se pronuncia ante posible vacancia de Boluarte. | Pedro Castillo se pronuncia ante posible vacancia de Boluarte. Foto: composición LR

El expresidente Pedro Castillo se pronunció tras conocerse que varias bancadas del Congreso impulsan mociones de vacancia contra la mandataria Dina Boluarte. En un mensaje difundido desde el penal de Barbadillo, Castillo calificó la iniciativa como una maniobra de los mismos grupos políticos que, según dijo, lo derrocaron en diciembre de 2022 y que hoy buscan “borrar sus huellas del escenario de la dictadura”.

“La vacancia o renuncia de la usurpadora siempre ha sido una exigencia popular. En ese esfuerzo, los hijos del pueblo derramaron su sangre y perdieron la vida por orden de un gobierno de facto”, expresó el exmandatario a través de X.

Castillo aseguró que la actual crisis política refleja la desesperación del “fujicerronismo y la DBA”, a quienes acusó de intentar distanciarse del gobierno para buscar votos y “garantizar el fraude electoral” de cara a las próximas elecciones. “Hoy, la hipocresía de los golpistas que llevaron a Dina Boluarte al poder, viendo que el final y la justicia terminarán por cercarlos, quieren borrar sus huellas del escenario de la dictadura”, añadió.

El exmandatario llamó a la población a mantener la movilización social como vía de resistencia. “Hermanos y hermanas de todos los pueblos del Perú: no renunciaremos a seguir luchando. La movilización social es, históricamente, la fuente de la victoria para recuperar y restituir el gobierno del pueblo que se me encomendó”, afirmó.

Dina Boluarte: 125 congresistas apoyarían la vacancia contra la presidenta

Diversos grupos parlamentarios, incluyendo Fuerza Popular, Podemos, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Bloque Magisterial, Perú Libre, Renovación Popular, la Bancada Socialista, el Bloque Democrático, Avanza País, Acción Popular y Somos Perú, han manifestado su apoyo a la moción de vacancia presidencial. En conjunto, estos bloques suman 125 votos, reflejando un amplio consenso entre sectores de derecha e izquierda para destituir a la presidenta Dina Boluarte tras el atentado contra la orquesta de cumbia Agua Marina.

Por otro lado, Honor y Democracia no se ha pronunciado. No obstante, la magnitud del bloque que respalda la vacancia coloca a Boluarte en una posición crítica dentro del Parlamento, donde incluso antiguos aliados que previamente la protegieron ahora reconsideran su permanencia en el cargo.