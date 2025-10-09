Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: presentan la primera moción para destituir a la presidenta
Todas las bancadas, a excepción de Honor y Democracia, ya anunciaron su apoyo a la vacancia contra Dina Boluarte. Sectores del Congreso ahora apoyan su salida, pese a que antes la blindaron y protegieron.
La presidenta Dina Boluarte enfrenta uno de los momentos más crítico de su gestión. Dos mociones de vacancia ya han sido presentados en su contra tras el atentado contra el grupo Agua Marina. Hasta el momento, son más de 120 congresistas quienes apoyarían con sus votos la destitución de la mandataria. Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Alianza Para el Progreso, Bloque Magisterial y otras bancadas ya han confirmado su respaldo. Cabe indicar, que varias de estas agrupaciones parlamentarias blindaron antes a Dina Boluarte frente a otros intentos de destitución. Ahora y ante un rechazo masivo de la ciudadanía buscan desligarse de la mandataria y mostrarse como oposición, evidenciando el quiebre total del apoyo político que la sostenía en el Congreso en medio de la campaña electoral.
Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, es grabado en los exteriores de Palacio de Gobierno
En medio de las mociones de vacancia presentadas contra la presidenta Dina Boluarte, una figura muy cercana a ella fue visto en los exteriores del Palacio de Gobierno. Se trata del abogado Juan Carlos Portugal, quien es uno de los que tiene a cargo la defensa de la mandataria en los casos Rolex y cirugías. Las cámaras de Canal N lo captaron junto a su vehículo llamando por teléfono.
Presentan la segunda moción de vacancia contra Dina Boluarte
La congresista Norma Yarrow de Renovación Popular presentó ante el Pleno la segunda moción de vacancia contra Dina Boluarte. La misma también aduce una "incapacidad moral permanente" de la mandataria para dirigir el Gobierno. La bancada de Renovación Popular fue una de las primera que anunció su intención de destituir a la presidenta.
Presentan formalmente la primera moción de vacancia contra Boluarte
La congresista Susel Paredes y otros firmantes, presentaron ante el Pleno la primera de las mociones de vacancia anunciadas contra la presidenta Dina Boluarte. El pedido ahora deberá ser visto por el Pleno para su posterior admisión y debate.
"Declárese la permanente incapacidad moral de la presidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, según lo previsto en el artículo 113.2 de la Constitución Política del Perú. Declárese la vacancia de la presidencia de la República y en consecuencia, la aplicación del artículo 115 de la Constitución Política del Perú que regula la sucesión presidencial", se lee en la moción presentada.
Alianza para el Progreso quita su respaldo a Boluarte
La bancada del partido de César Acuña anunció que respaldará la moción de vacancia contra Boluarte. Su grupo parlamentario sumaría otros 17 votos al pedido de destitución de la mandataria. Con su adhisión, la suerte de Boluarte ya está echada.
🚨 COMUNICADO 🚨 pic.twitter.com/Rzxf2OhAme— Bancada APP (@BancadaAPP) October 9, 2025
Podemos Perú pide la vacancia de Dina Boluarte
El presidente del partido José Luna Gálvez indicó que su bancada se sumara al pedido de vacancia contra Dina Boluarte. En un mensaje a través de sus redes sociales, sostuvo que "el Perú no soporta más tanta violencia y derramamiento de sagre".
Su bancada añade 13 votos a la solicitud de destitución de la mandataria.
Podemos Perú impulsa la vacancia presidencial, ante la incapacidad de este gobierno para enfrentar a los sicarios y extorsionadores que imponen el terror en el país, frena el desarrollo ante la amenaza contra los emprendedores, pequeños comerciantes, microempresarios, artistas y…— José Luna Gálvez (@JOSELUNA_G) October 9, 2025
Juntos por el Perú y Bancada Socialista se adhieren a la vacancia
Estas dos bancadas también presentaron sus mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. En declaraciones a la prensa y desde el Parlamento, el congresista Víctor Cutipa sustentó su pedido ante una supuesta "permanente incapacidad moral".
Ambas bancadas representan 16 votos con lo que respecta a la vacancia contra Dina Boluarte.
Renovación Popular suma 11 votos para la vacancia presidencial
Renovación Popular fue una de las bancadas que presentó la moción de vacancia contra Dina Boluarte. Según indicaron en la moción presentada, la causal es una "permanente incapacidad moral" de parte de la mandataria. Son en total 11 congresistas los que sumarían sus votos a la salida de la presidenta.
🚨 #LoÚltimo | Recogiendo el clamor de millones de peruanos que padecen el abandono del Gobierno frente al flagelo de la delincuencia y el crimen, y en ejercicio de nuestras prerrogativas constitucionales, la @bancada_rp inicia recolección de firmas para plantear la moción de… pic.twitter.com/iwGDKaDEuW— Bancada Renovación Popular (Oficial) (@bancada_rp) October 9, 2025
Somos Perú se suma a vacancia contra Dina Boluarte
El alcalde de Puente Piedras y representante de Somos Perú, Rennan Espinoza, indicó que la bancada de su partido se ha suscrito a la moción de vacancia presidencial porque "cada día se vuelve insoportable el nivel de actos delictivos".
Son 10 votos los que representa la bancada de Somos Perú en el Congreso.
Somos Perú apoyará la vacancia. Hemos suscrito la moción de vacancia presidencial porque cada día más se vuelve insoportable el nivel de actos delictivos en nuestro país.— Rennan Espinoza (@rennanespinoza) October 9, 2025
Fuerza Popular votará a favor de la vacancia contra Dina Boluarte
Una de las mayores fuerzas parlamentarias del Congreso, la bancada de Fuerza Popular anunció que votarán a favor de la vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. En un comunicado donde, además, ya hablan de un futuro "gobierno de transición", afirmaron que la mandataria se encuentra "ajena al sufrimiento de los ciudadanos". 21 congresistas pertenecen a esta bancada y mueven la balanza de votos para una eventual salida de la mandataria.