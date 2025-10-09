HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad
Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad     Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad     Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad     
Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos
Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos     Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos     Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos     
EN VIVO

🚨 ¿SE VA DINA? | Vacancia de Boluarte y Arana en el Congreso por atentado contra Agua Marina

Política

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: presentan la primera moción para destituir a la presidenta

Todas las bancadas, a excepción de Honor y Democracia, ya anunciaron su apoyo a la vacancia contra Dina Boluarte. Sectores del Congreso ahora apoyan su salida, pese a que antes la blindaron y protegieron.

Hasta el momento, los pedidos de moción de vacancia en contra de Dina Boluarte contarían con 108 votos a favor.
Hasta el momento, los pedidos de moción de vacancia en contra de Dina Boluarte contarían con 108 votos a favor. | Foto: composición LR | Omar Neyra

La presidenta Dina Boluarte enfrenta uno de los momentos más crítico de su gestión. Dos mociones de vacancia ya han sido presentados en su contra tras el atentado contra el grupo Agua Marina. Hasta el momento, son más de 120 congresistas quienes apoyarían con sus votos la destitución de la mandataria. Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Alianza Para el Progreso, Bloque Magisterial y otras bancadas ya han confirmado su respaldo. Cabe indicar, que varias de estas agrupaciones parlamentarias blindaron antes a Dina Boluarte frente a otros intentos de destitución. Ahora y ante un rechazo masivo de la ciudadanía buscan desligarse de la mandataria y mostrarse como oposición, evidenciando el quiebre total del apoyo político que la sostenía en el Congreso en medio de la campaña electoral.

Vacancia de Dina Boluarte ÚLTIMAS NOTICIAS

17:22
9/10/2025

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, es grabado en los exteriores de Palacio de Gobierno

En medio de las mociones de vacancia presentadas contra la presidenta Dina Boluarte, una figura muy cercana a ella fue visto en los exteriores del Palacio de Gobierno. Se trata del abogado Juan Carlos Portugal, quien es uno de los que tiene a cargo la defensa de la mandataria en los casos Rolex y cirugías. Las cámaras de Canal N lo captaron junto a su vehículo llamando por teléfono.

17:20
9/10/2025

Presentan la segunda moción de vacancia contra Dina Boluarte

La congresista Norma Yarrow de Renovación Popular presentó ante el Pleno la segunda moción de vacancia contra Dina Boluarte. La misma también aduce una "incapacidad moral permanente" de la mandataria para dirigir el Gobierno. La bancada de Renovación Popular fue una de las primera que anunció su intención de destituir a la presidenta.

16:57
9/10/2025

Presentan formalmente la primera moción de vacancia contra Boluarte

La congresista Susel Paredes y otros firmantes, presentaron ante el Pleno la primera de las mociones de vacancia anunciadas contra la presidenta Dina Boluarte. El pedido ahora deberá ser visto por el Pleno para su posterior admisión y debate.

"Declárese la permanente incapacidad moral de la presidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, según lo previsto en el artículo 113.2 de la Constitución Política del Perú. Declárese la vacancia de la presidencia de la República y en consecuencia, la aplicación del artículo 115 de la Constitución Política del Perú que regula la sucesión presidencial", se lee en la moción presentada.

16:55
9/10/2025

Alianza para el Progreso quita su respaldo a Boluarte

La bancada del partido de César Acuña anunció que respaldará la moción de vacancia contra Boluarte. Su grupo parlamentario sumaría otros 17 votos al pedido de destitución de la mandataria. Con su adhisión, la suerte de Boluarte ya está echada.

 

 

16:42
9/10/2025

Podemos Perú pide la vacancia de Dina Boluarte

El presidente del partido José Luna Gálvez indicó que su bancada se sumara al pedido de vacancia contra Dina Boluarte. En un mensaje a través de sus redes sociales, sostuvo que "el Perú no soporta más tanta violencia y derramamiento de sagre".

Su bancada añade 13 votos a la solicitud de destitución de la mandataria.

 

 

16:40
9/10/2025

Juntos por el Perú y Bancada Socialista se adhieren a la vacancia

Estas dos bancadas también presentaron sus mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. En declaraciones a la prensa y desde el Parlamento, el congresista Víctor Cutipa sustentó su pedido ante una supuesta "permanente incapacidad moral".

Ambas bancadas representan 16 votos con lo que respecta a la vacancia contra Dina Boluarte.

16:34
9/10/2025

Renovación Popular suma 11 votos para la vacancia presidencial

Renovación Popular fue una de las bancadas que presentó la moción de vacancia contra Dina Boluarte. Según indicaron en la moción presentada, la causal es una "permanente incapacidad moral" de parte de la mandataria. Son en total 11 congresistas los que sumarían sus votos a la salida de la presidenta.

 

 

16:29
9/10/2025

Somos Perú se suma a vacancia contra Dina Boluarte

El alcalde de Puente Piedras y representante de Somos Perú, Rennan Espinoza, indicó que la bancada de su partido se ha suscrito a la moción de vacancia presidencial porque "cada día se vuelve insoportable el nivel de actos delictivos".

Son 10 votos los que representa la bancada de Somos Perú en el Congreso.

 

 

16:27
9/10/2025

Fuerza Popular votará a favor de la vacancia contra Dina Boluarte

Una de las mayores fuerzas parlamentarias del Congreso, la bancada de Fuerza Popular anunció que votarán a favor de la vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. En un comunicado donde, además, ya hablan de un futuro "gobierno de transición", afirmaron que la mandataria se encuentra "ajena al sufrimiento de los ciudadanos". 21 congresistas pertenecen a esta bancada y mueven la balanza de votos para una eventual salida de la mandataria.

Únete a nuestro canal de política y economía
Notas relacionadas
Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

LEER MÁS
Gobierno de Dina Boluarte ante extorsiones: Congreso cita a Gabinete Ministerial

Gobierno de Dina Boluarte ante extorsiones: Congreso cita a Gabinete Ministerial

LEER MÁS
Renovación Popular y Podemos Perú, bacandas que blindaron a Boluarte, ahora impulsan su vacancia

Renovación Popular y Podemos Perú, bacandas que blindaron a Boluarte, ahora impulsan su vacancia

LEER MÁS
Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

LEER MÁS
Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

LEER MÁS
Dina Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad: "Hasta el 28 de julio de 2026"

Dina Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad: "Hasta el 28 de julio de 2026"

LEER MÁS
Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

LEER MÁS
Congreso impulsa moción de vacancia contra Dina Boluarte tras atentado contra Agua Marina

Congreso impulsa moción de vacancia contra Dina Boluarte tras atentado contra Agua Marina

LEER MÁS
¿Quién asumiría como nuevo presidente del Perú si Dina Boluarte deja el cargo?

¿Quién asumiría como nuevo presidente del Perú si Dina Boluarte deja el cargo?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

Política

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025