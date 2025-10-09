HOYSuscripcion LR Focus

Política

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Tras 87 votos, se aprueba la vacancia presidencial y, si no hay vicepresidentes, el presidente del Parlamento asume el cargo de presidente de la República.

Congreso ha presentado cuatro mociones de vacancia contra Dina Boluarte. Foto: composición LR
La figura de la vacancia presidencial es un mecanismo de control político que realiza el Congreso contra la presidencia de la República. Su aplicación, especialmente bajo la causal de "permanente incapacidad moral", se aplica con 87 votos por parte de los congresistas, luego de escuchar los descargos de la presidenta Dina Boluarte.

En el contexto actual del Perú, se han presentado cuatro mociones de vacancia contra Dina Boluarte por incapacidad moral ante su constante ineficacia para combatir la criminalidad. La mayoría parlamentaria ya se pronunció anunciando que apoyará la vacancia contra Boluarte.

Qué es la vacancia presidencial y cuáles son sus causales, según la Constitución

La vacancia de la Presidencia de la República es un cese definitivo del mandato, establecido en el artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Este mecanismo se activa por cinco causales específicas, que la doctrina constitucional las clasifica de la siguiente manera:

  • Causales Objetivas:
  • Muerte del Presidente.
  • Aceptación de su renuncia por el Congreso.
  • Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar dentro del plazo fijado.
  • Destitución, tras haber sido sancionado por infracción constitucional (Art. 117).
  • La Causal Cuestionada (Declarativa):
  • Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.

De estas, la causal de "permanente incapacidad moral" es la más debatida, pues su definición no está determinada, permitiendo al Congreso interpretarla como una "conducta impropia reiterada que descalifica al gobernante" (según la interpretación constitucional).

El proceso de aprobación de vacancia en el Congreso del Perú

El proceso de vacancia por incapacidad moral se rige por el Reglamento del Congreso y requiere de una votación mayoritaria para su aprobación.

Etapa del ProcesoRequisito Constitucional o Reglamentario
Presentación de MociónMínimo 20% del número legal de congresistas (26 votos).
Admisión a DebateVotación favorable de 40% del número legal de congresistas (52 votos).
Debate y DefensaSe cita al presidente, quien tiene hasta 60 minutos para su defensa (personal o asistido por abogado) en una sesión especial.
Aprobación de la VacanciaVotación favorable de dos tercios (2/3) del número legal de miembros del Congreso. Esto equivale a 87 votos de los 130 congresistas.

La resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al presidente saliente o se publica en el diario oficial El Peruano, lo que ocurra primero.

La consecuencia inmediata: la sucesión presidencial

Una vez aprobada la vacancia, se activa inmediatamente el régimen de sucesión presidencial, tal como lo establece el artículo 115 de la Constitución. La Presidencia de la República es asumida por:

  1. El Primer Vicepresidente.
  2. En defecto del primero, el Segundo Vicepresidente.
  3. Por impedimento de ambos, asume el cargo el presidente del Congreso.

Si el impedimento para ejercer la Presidencia es permanente (como es el caso de la vacancia), quien asume el cargo debe convocar de inmediato a elecciones generales. Históricamente, en las crisis recientes donde han vacado tanto el Presidente como los Vicepresidentes, ha sido el Presidente del Congreso el encargado de asumir la Presidencia y juramentar para completar el período constitucional.

