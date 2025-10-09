Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso, el Perú enfrentará una particularidad constitucional: la ausencia de vicepresidentes en ejercicio. Actualmente, el cargo de Primer Vicepresidente de la República se encuentra vacante desde que la propia Boluarte asumió la presidencia en 2022, y el de Segundo Vicepresidente lo está desde 2020. Esta situación obliga a recurrir de inmediato al siguiente eslabón en la línea de mando establecido por la Carta Magna.

Según el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú, ante el impedimento permanente (como la vacancia) de la Presidenta y de ambos vicepresidentes, el mando recae directamente sobre el presidente del Congreso de la República. El titular del Legislativo no solo asumiría la presidencia para completar el periodo constitucional (o para un periodo transitorio, dependiendo de la interpretación de la ley electoral), sino que también tendría la obligación inmediata de convocar a elecciones generales.

Cabe precisar, que en este caso, en particular, las elecciones generales ya han sido convocadas por Dina Boluarte para abril de 2026.

Este mecanismo de sucesión, aunque constitucional, pondría al Perú en manos de un presidente interino surgido de la propia cúpula parlamentaria, con la finalidad de garantizar la transición democrática y devolver el poder a un presidente elegido en las urnas.

Actualmente, quien ocupa el cargo de presidente del Congreso es José Jerí de la bancada Somos Perú, quien fue elegido para liderar la Mesa Directiva del Parlamento por último año parlamentario del periodo legislativo 2021-2026. Tras la vacancia de Dina Boluarte, Jerí asumiría el cargo de presidente de la República y de presidente del Congreso al mismo tiempo. Sin embargo, existe un escenario más.

José Jerí renuncia al cargo y el Congreso elige una nueva Mesa Directiv, cuyo presidente presidirá el cargo de presidente de la República hasta la fecha de las elecciones generales ya convocadas para el 12 de abril de 2026.

¿Quién es José Jerí?

La gestión de Jerí Oré ha estado marcada por un alineamiento político con las fuerzas predominantes del Parlamento y diversas controversias que han motivado investigaciones fiscales. En cuanto a su labor parlamentaria, su voto fue clave a favor de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo en diciembre de 2022. Posteriormente, mostró un marcado respaldo al actual Ejecutivo, siendo señalado como uno de los congresistas que apoyó el archivo de las investigaciones fiscales contra la Presidenta Dina Boluarte.

A nivel personal y penal, la figura de Jerí ha sido objeto de investigaciones serias. En enero de 2025, la Fiscalía Suprema de Familia inició diligencias preliminares en su contra por la presunta comisión del delito de violación sexual, junto a otro hombre, tras una denuncia de hechos ocurridos en diciembre de 2024 en una reunión social. Aunque el congresista rechazó categóricamente las acusaciones, manifestó su disposición a colaborar y su partido político, Somos Perú, anunció la suspensión de su militancia mientras duraba la investigación. En agosto de 2025, la Fiscalía Suprema de Familia ordenó el archivo de la investigación en su contra.