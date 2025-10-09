HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad
Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad     Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad     Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad     
Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos
Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos     Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos     Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos     
EN VIVO

🚨 ¿SE VA DINA? | Vacancia de Boluarte y Arana en el Congreso por atentado contra Agua Marina

Política

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

La falta de trabajo del Gobierno de Dina Boluarte para enfrentar la criminalidad ha ocasionado que las diversas bancadas, que antes la blindaban, hoy decidan apoyar su vacancia por incapacidad moral.

Congreso presenta vacancia contra Dina Boluarte. Foto: composición LR
Congreso presenta vacancia contra Dina Boluarte. Foto: composición LR

Tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso, el Perú enfrentará una particularidad constitucional: la ausencia de vicepresidentes en ejercicio. Actualmente, el cargo de Primer Vicepresidente de la República se encuentra vacante desde que la propia Boluarte asumió la presidencia en 2022, y el de Segundo Vicepresidente lo está desde 2020. Esta situación obliga a recurrir de inmediato al siguiente eslabón en la línea de mando establecido por la Carta Magna.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú, ante el impedimento permanente (como la vacancia) de la Presidenta y de ambos vicepresidentes, el mando recae directamente sobre el presidente del Congreso de la República. El titular del Legislativo no solo asumiría la presidencia para completar el periodo constitucional (o para un periodo transitorio, dependiendo de la interpretación de la ley electoral), sino que también tendría la obligación inmediata de convocar a elecciones generales.

TE RECOMENDAMOS

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Cabe precisar, que en este caso, en particular, las elecciones generales ya han sido convocadas por Dina Boluarte para abril de 2026.

PUEDES VER: Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

lr.pe

Este mecanismo de sucesión, aunque constitucional, pondría al Perú en manos de un presidente interino surgido de la propia cúpula parlamentaria, con la finalidad de garantizar la transición democrática y devolver el poder a un presidente elegido en las urnas.

Si vacan a Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia?

Actualmente, quien ocupa el cargo de presidente del Congreso es José Jerí de la bancada Somos Perú, quien fue elegido para liderar la Mesa Directiva del Parlamento por último año parlamentario del periodo legislativo 2021-2026. Tras la vacancia de Dina Boluarte, Jerí asumiría el cargo de presidente de la República y de presidente del Congreso al mismo tiempo. Sin embargo, existe un escenario más.

José Jerí renuncia al cargo y el Congreso elige una nueva Mesa Directiv, cuyo presidente presidirá el cargo de presidente de la República hasta la fecha de las elecciones generales ya convocadas para el 12 de abril de 2026.

¿Quién es José Jerí?

La gestión de Jerí Oré ha estado marcada por un alineamiento político con las fuerzas predominantes del Parlamento y diversas controversias que han motivado investigaciones fiscales. En cuanto a su labor parlamentaria, su voto fue clave a favor de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo en diciembre de 2022. Posteriormente, mostró un marcado respaldo al actual Ejecutivo, siendo señalado como uno de los congresistas que apoyó el archivo de las investigaciones fiscales contra la Presidenta Dina Boluarte.

A nivel personal y penal, la figura de Jerí ha sido objeto de investigaciones serias. En enero de 2025, la Fiscalía Suprema de Familia inició diligencias preliminares en su contra por la presunta comisión del delito de violación sexual, junto a otro hombre, tras una denuncia de hechos ocurridos en diciembre de 2024 en una reunión social. Aunque el congresista rechazó categóricamente las acusaciones, manifestó su disposición a colaborar y su partido político, Somos Perú, anunció la suspensión de su militancia mientras duraba la investigación. En agosto de 2025, la Fiscalía Suprema de Familia ordenó el archivo de la investigación en su contra.

Notas relacionadas
Gobierno de Dina Boluarte ante extorsiones: Congreso cita a Gabinete Ministerial

Gobierno de Dina Boluarte ante extorsiones: Congreso cita a Gabinete Ministerial

LEER MÁS
Dina Boluarte no se pronuncia sobre atentado contra Agua Marina, solo dice: "La violencia no es buena, venga de donde venga"

Dina Boluarte no se pronuncia sobre atentado contra Agua Marina, solo dice: "La violencia no es buena, venga de donde venga"

LEER MÁS
Balacera en concierto de Agua Marina: "Gobierno no asignó recursos para grupo especial contra la extorsión", declara exministro Wilfredo Pedraza

Balacera en concierto de Agua Marina: "Gobierno no asignó recursos para grupo especial contra la extorsión", declara exministro Wilfredo Pedraza

LEER MÁS
Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

LEER MÁS
Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: presentan la primera moción para destituir a la presidenta

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: presentan la primera moción para destituir a la presidenta

LEER MÁS
Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

LEER MÁS
Dina Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad: "Hasta el 28 de julio de 2026"

Dina Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad: "Hasta el 28 de julio de 2026"

LEER MÁS
Congreso impulsa moción de vacancia contra Dina Boluarte tras atentado contra Agua Marina

Congreso impulsa moción de vacancia contra Dina Boluarte tras atentado contra Agua Marina

LEER MÁS
¿Quién asumiría como nuevo presidente del Perú si Dina Boluarte deja el cargo?

¿Quién asumiría como nuevo presidente del Perú si Dina Boluarte deja el cargo?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

Política

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025