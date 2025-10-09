HOYSuscripcion LR Focus

Dina Boluarte dará mensaje a la Nación tras la aprobación de mociones de vacancia en el Congreso

Se ha conocido que la presidenta de la República dará un mensaje a la Nación luego de que fue citada al Congreso para las 11:30 p.m. a que brinde su defensa.

Fotos filtradas del Palacio de Gobierno, en las cuales se ve las banderas peruanas acomodadas para eventos oficiales, confirmaron que la presidenta Dina Boluarte brindaría un mensaje a la Nación. Esto confirmaría que no se presentará a la citación del Congreso de la República para que brinde su defensa por las cinco mociones de vacancia admitidas en su contra.

Esto fue confirmado por su abogado Joseph Campos, quien indicó que aconsejó a la mandataria no asistir al Parlamento.

Noticia en desarrollo..

