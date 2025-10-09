HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Admiten moción de vacancia contra Dina con 113 a favor
EN VIVO | Admiten moción de vacancia contra Dina con 113 a favor     EN VIVO | Admiten moción de vacancia contra Dina con 113 a favor     EN VIVO | Admiten moción de vacancia contra Dina con 113 a favor     
EN VIVO

🚨 ¿SE VA DINA? | Vacancia de Boluarte y Arana en el Congreso por atentado contra Agua Marina

Política

Admiten moción de vacancia contra Dina Boluarte con 113 a favor

En sesión de Pleno, se admitió la moción de vacancia presentada por la congresista Susel Paredes.

Congreso aprobó admitir moción de vacancia contra Dina Boluarte. Foto: composición LR
Congreso aprobó admitir moción de vacancia contra Dina Boluarte. Foto: composición LR

El Congreso de la República admitió la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. La decisión se tomó con un total de 113 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. El único congresista que votó en contra fue Alfredo Azurin de Somos Perú.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Lo que sigue tras la admisión de la vacancia es que la mandataria sea citada al Congreso para que en 60 minutos ofrezca su defensa, posterior a esto se debatirá y votará la vacancia. Para que sea aprobada se necesita los votos favorables de dos tercios del número legal de congresistas. Esta sesión no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo, "salvo que cuatro quintas partes del número legal de congresistas (104) acuerden un plazo menor a su debate".

TE RECOMENDAMOS

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: Congreso debate admisión de mociones en contra de mandataria

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: Congreso debate admisión de mociones en contra de mandataria

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: Congreso admite a debate moción contra presidenta

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: Congreso admite a debate moción contra presidenta

LEER MÁS
Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: bancadas del Congreso votarían a favor de su destitución

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: bancadas del Congreso votarían a favor de su destitución

LEER MÁS
Eduardo Arana defiende al Gobierno por aumento de criminalidad ante el Congreso y en medio de presión por mociones de vacancia

Eduardo Arana defiende al Gobierno por aumento de criminalidad ante el Congreso y en medio de presión por mociones de vacancia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Política

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025