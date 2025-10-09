Admiten moción de vacancia contra Dina Boluarte con 113 a favor

El Congreso de la República admitió la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. La decisión se tomó con un total de 113 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. El único congresista que votó en contra fue Alfredo Azurin de Somos Perú.

Lo que sigue tras la admisión de la vacancia es que la mandataria sea citada al Congreso para que en 60 minutos ofrezca su defensa, posterior a esto se debatirá y votará la vacancia. Para que sea aprobada se necesita los votos favorables de dos tercios del número legal de congresistas. Esta sesión no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo, "salvo que cuatro quintas partes del número legal de congresistas (104) acuerden un plazo menor a su debate".

Noticia en desarrollo...