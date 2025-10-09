HOYSuscripcion LR Focus

Política

Congreso impulsa moción de vacancia contra Dina Boluarte tras atentado contra Agua Marina

La bancada de Renovación Popular buscará reunir las 87 firmas necesarias para vacar a la presidenta, Dina Boluarte, pese a que ellos mismos rechazaron intentos previos de su destitución.

Congreso presentará moción de vacancia. Foto: Composición/LR
Congreso presentará moción de vacancia. Foto: Composición/LR

La bancada de Renovación Popular del Congreso de la República impulsa una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte tras el atentado ocurrido durante el concierto de Agua Marina en Chorrillos, Lima. La bancada ahora intenta desligarse de su relación con el gobierno de Boluarte, cuando antes había rechazada las vacaciones en contra de la presidenta votando en contra.

"El tema es ingobernabilidad: vidas humanas que se están perdiendo. Es un tema importante. El ministro del interior es una persona no habida, no conocida, no existe. El problema no es un ministro porque ya lo interpelaron. El ministro dijo que por una muerte vamos a hacer un paro. No vale la pena traerlo, porque eso es dilatar. Ya no estamos para dilatar porque un día que pasa es una persona que muere (...) No quiero pensar que Fuerza Popular es ajena a estas muertes, quiero pensar y llamar a la reflexión a los congresistas que fueron electos por voto popular", sostuvo Norma Yarrow.

Por su parte, el congresista Diego Bazán, señaló que tienen la convicción de poder reunir las rúbricas para vacar a Boluarte. "Todos en el Perú se sienten en la más completa indefensión. Hoy empezaremos a recolectar las 33 firmas para presentar la moción de vacancia y luego corresponde que ella venga al Parlamento, responda y se vote, se requieren 87 votos pero creo que no va a ser complicado. Tendremos a los 87 valientes", agregó.

El congresista Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, al ser consultado sobre si apoyaría esta moción de vacancia, hizo un gesto mostrando su negativa a la iniciativa. Fuentes del Congreso señalaron que las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP) también rechazaron las propuestas de vacancia presidencial.

Noticia en desarrollo...

