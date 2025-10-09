Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 100 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor
La moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte contaría con al menos 100 votos a favor. El escenario muestra que ocho bancadas del Congreso ya se han pronunciado en respaldo de la destitución, lo cual supera ampliamente los 87 votos necesarios para hacerla efectiva.
Fuerza Popular, Podemos, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Bloque Magisterial, Perú Libre, Renovación Popular, la Bancada Socialista, el Bloque Democrático y Somos Perú son los grupos que respaldarían la vacancia. Juntas suman 108 votos, cifra que revela un consenso amplio entre sectores de derecha e izquierda que coinciden en retirar a Boluarte del poder tras el atentado a la orquesta de cumbia, Agua Marina.
En contraste, APP, Avanza País y Honor y Democracia han expresado su rechazo a la medida o mantienen posturas divididas. Sin embargo, la magnitud del bloque vacador deja a Boluarte en una posición crítica dentro del Parlamento, en el que incluso antiguos aliados que antes habían votado por blindarla, ahora evalúan su permanencia.
|BANCADA
|INTEGRANTES
|A FAVOR DE LA VACANCIA
|VOTOS PARA VACANCIA
|Fuerza Popular
|21
|SÍ
|21
|APP
|17
|NO
|-
|Podemos Perú
|13
|SÍ
|13
|Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Bloque Magisterial
|11
|SÍ
|11
|Perú Libre
|11
|SÍ
|11
|Renovación Popular
|11
|SÍ
|11
|Somos Perú
|10
|SÍ
|10
|Acción Popular
|10
|NO
|10
|Avanza País
|6
|NO
|6
|Bancada Socialista
|5
|SÍ
|5
|Honor y Democracia
|5
|NO
|1
|Bloque Democrático
|5
|SÍ
|5
|No agrupados
|5
|-
|4
|TOTAL
|130
|108