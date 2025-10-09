HOYSuscripcion LR Focus

Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad
Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos
Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 100 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

La moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte contaría con al menos 100 votos a favor. El escenario muestra que ocho bancadas del Congreso ya se han pronunciado en respaldo de la destitución, lo cual supera ampliamente los 87 votos necesarios para hacerla efectiva.

Dina Boluarte: ya se contarían con los votos necesarios para su vacancia. Foto: composición LR
Dina Boluarte: ya se contarían con los votos necesarios para su vacancia. Foto: composición LR

Fuerza Popular, Podemos, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Bloque Magisterial, Perú Libre, Renovación Popular, la Bancada Socialista, el Bloque Democrático y Somos Perú son los grupos que respaldarían la vacancia. Juntas suman 108 votos, cifra que revela un consenso amplio entre sectores de derecha e izquierda que coinciden en retirar a Boluarte del poder tras el atentado a la orquesta de cumbia, Agua Marina.

En contraste, APP, Avanza País y Honor y Democracia han expresado su rechazo a la medida o mantienen posturas divididas. Sin embargo, la magnitud del bloque vacador deja a Boluarte en una posición crítica dentro del Parlamento, en el que incluso antiguos aliados que antes habían votado por blindarla, ahora evalúan su permanencia.

BANCADAINTEGRANTESA FAVOR DE LA VACANCIAVOTOS PARA VACANCIA
Fuerza Popular2121
APP17NO-
Podemos Perú1313
Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Bloque Magisterial1111
Perú Libre1111
Renovación Popular1111
Somos Perú1010
Acción Popular10NO10
Avanza País6NO6
Bancada Socialista55
Honor y Democracia5NO1
Bloque Democrático55
No agrupados5-4
TOTAL130108
