Balacera en concierto de Agua Marina: "Gobierno no asignó recursos para grupo especial contra la extorsión", declara exministro Wilfredo Pedraza

Pese a promesas de Dina Boluarte no hay acciones concretas contra la criminalidad. Atentado contra Agua Marina es el resultado.

El ataque feroz contra el grupo Agua Marina en la noche del último miércoles en el Círculo Militar en Chorrillos ha generado conmoción en la población y entre los propios artistas quienes han expresado en las primeras horas de la mañana su rechazo e indignación por la ola de violencia que vive el país.

Y son los propios artistas quienes salieron a marchar junto a la ciudadanía en marzo último tras el asesinato del músico Paul Flores ‘El Russo’ en contra la inseguridad ciudadana. Grupo 5, Agua Marina, Hermanos Yaipén, Daniela Darcourt, Mario Hart, Maria Pía Copello, Mónica Sánchez hicieron sentir su indignación contra el Gobierno.

Tras esta marcha, la presidenta Dina Boluarte dijo que iba a luchar contra el crimen organizado y se llegaron a once acuerdos en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Entre ellos, impulsar la declaratoria de emergencia de la Policía Nacional para reducir su brecha logística y fortalecer la inteligencia policial en el marco de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, seis meses después no hay resultados.

Grupo especial contra la extorsión sin recursos

En conversación con La República, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, señaló que desde el inicio de este gobierno se intentaron tomar acciones que quedaron “básicamente en promesas” y casi ninguna acción que realmente “combata la extorsión”.

“Lo que este Gobierno ha hecho con frecuencia ha sido declarar emergencia en Lima y algunas provincias. Básicamente eso, creó también una unidad contra la extorsión que estaba extraordinaria, pero nunca le asignaron recursos”.

Señaló que la receta única y válida para este fenómeno es asignar inteligencia, asignar recursos y adquirir tecnología. “Y nada de eso lamentablemente ha ocurrido. Entonces, sin este grupo especial de crimen organizado, pues van a seguir este tipo de atentados”.

Asimismo, el Gobierno no dota a la policía de recursos económicos, ni personal ni tecnología. Y tampoco ha funcionado el cambio de nombre de los delitos, ni el incremento de penas.

“Lo único coherente que funciona contra la extorsión es hacer trabajo de inteligencia. Mientras el Gobierno no priorice la inteligencia, no reasigne su personal a labores de inteligencia, no fortalezca un grupo especial de lucha contra la extorsión, esta situación va a ir creciendo. A mí no me sorprende lo que ocurre. Es la es una pena decirlo, pero la extorsión está descontrolada”.

"Toque de queda no va a solucionar nada"

En tanto, artistas como Dilbert Aguilar resaltó que varios artistas se ven obligados a pagar cupos y a contratar seguridad particular.

Asimismo, dijo que un toque de queda no va a solucionar nada, porque en ese caso dejarían de trabajar los microbuseros, los empresarios.

“Acá estamos todos metidos en el mismo saco. Yo creo que el Gobierno tiene todo en sus manos para que esto se solucione, qué es lo que esperan para tener mano dura. Ellos saben quiénes son, saben dónde están. Así pongas al Ejército peruano no te van a cuidar todos los días, todas las horas”, señaló en RPP.