Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina
EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso
Política

Gobierno de Dina Boluarte ante extorsiones EN VIVO: transportistas, músicos y otros sectores en riesgo por delincuencia

Tras el atentado contra el grupo Agua Marina, el Gobierno de Dina Boluarte enfrenta críticas por la falta de control frente al avance de las extorsiones y la inseguridad. Transportistas, comerciantes y artistas advierten que la violencia se expande mientras el Ejecutivo responde con medidas reactivas.

Gobierno de Dina Boluarte tras atentado a Agua Marina. Foto: composición LR

El reciente atentado contra la agrupación de cumbia Agua Marina ha encendido las alarmas sobre la magnitud de la delincuencia y las redes de extorsión que operan en el país. En medio de la indignación, sectores como los de los transportistas denuncian que la violencia sigue creciendo sin una estrategia real de prevención ni resultados concretos.

10:58
9/10/2025

Ruth Luque responsabilizó a Dina Boluarte tras atentado contra Agua Marina

La parlamentaria, Ruth Luque, señaló a la presidenta de la República y la culpó de ser responsable de que no haya lugares seguros.

"La reponsailidad directa es de Dina Boluarte su gabinete y un Congreso mayoritario", señaló.

10:54
9/10/2025

Mininter evade responsabilidad y culpa a organizadores del concierto

El Ministerio del Interior evadió responsabilidad ante el atentado a Agua Marina. Según el comunicado difundido en redes oficiales, el Mininter señaló que el concierto "no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior", y que tampoco la Policía Nacional fue informada sobre su realización

10:47
9/10/2025

Armonía 10 protesta contra el Gobierno: "Esto no puede seguir así, queremos trabajar tranquilos"

Armonía 10, quien en marzo de este año fue víctima de la criminalidad, protestó contra las autoridades y exigieron mayores medidas para combatir la criminalidad.

"¡Basta Ya! Nos solidarizamos con nuestros amigos de Agua Marina y con todo el Perú. Esto no puede seguir así, queremos trabajar tranquilos. La delincuencia debe parar, el Perú quiere paz", manifestó.

10:40
9/10/2025

Corazón Serrano se pronuncia tras atentado a Agua Marina

La orquesta de cumbia Corazón Serrano se pronunció tras al ataque a Agua Marina y exigió que se detengan los atentados. Además, expresó su solidaridad con Agua Marina.

10:31
9/10/2025

Grupo 5 tras atentado a Agua Marina: "¿Cuánta más sangre se va a derramar?"

El Grupo 5 emitió un comunicado y condenó el ataque ocurrido durante el concierto en el complejo militar este miércoles 8 de octubre.

"¿Cuánta más sangre se va a derramar? Por el amor de Dios: Señora presidenta, señores del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, policía, únanse para acabar con la delincuencia".

