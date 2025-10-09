Gobierno de Dina Boluarte ante extorsiones EN VIVO: transportistas, músicos y otros sectores en riesgo por delincuencia
Tras el atentado contra el grupo Agua Marina, el Gobierno de Dina Boluarte enfrenta críticas por la falta de control frente al avance de las extorsiones y la inseguridad. Transportistas, comerciantes y artistas advierten que la violencia se expande mientras el Ejecutivo responde con medidas reactivas.
- ¡Basta Ya!: Agrupaciones musicales reclaman al Gobierno de Boluarte por ataque a Agua Marina
- Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"
El reciente atentado contra la agrupación de cumbia Agua Marina ha encendido las alarmas sobre la magnitud de la delincuencia y las redes de extorsión que operan en el país. En medio de la indignación, sectores como los de los transportistas denuncian que la violencia sigue creciendo sin una estrategia real de prevención ni resultados concretos.
Atentando contra Agua Marina ÚLTIMAS NOTICIAS
Ruth Luque responsabilizó a Dina Boluarte tras atentado contra Agua Marina
La parlamentaria, Ruth Luque, señaló a la presidenta de la República y la culpó de ser responsable de que no haya lugares seguros.
"La reponsailidad directa es de Dina Boluarte su gabinete y un Congreso mayoritario", señaló.
Mininter evade responsabilidad y culpa a organizadores del concierto
El Ministerio del Interior evadió responsabilidad ante el atentado a Agua Marina. Según el comunicado difundido en redes oficiales, el Mininter señaló que el concierto "no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior", y que tampoco la Policía Nacional fue informada sobre su realización
Armonía 10 protesta contra el Gobierno: "Esto no puede seguir así, queremos trabajar tranquilos"
Armonía 10, quien en marzo de este año fue víctima de la criminalidad, protestó contra las autoridades y exigieron mayores medidas para combatir la criminalidad.
"¡Basta Ya! Nos solidarizamos con nuestros amigos de Agua Marina y con todo el Perú. Esto no puede seguir así, queremos trabajar tranquilos. La delincuencia debe parar, el Perú quiere paz", manifestó.
Corazón Serrano se pronuncia tras atentado a Agua Marina
La orquesta de cumbia Corazón Serrano se pronunció tras al ataque a Agua Marina y exigió que se detengan los atentados. Además, expresó su solidaridad con Agua Marina.
Grupo 5 tras atentado a Agua Marina: "¿Cuánta más sangre se va a derramar?"
El Grupo 5 emitió un comunicado y condenó el ataque ocurrido durante el concierto en el complejo militar este miércoles 8 de octubre.
"¿Cuánta más sangre se va a derramar? Por el amor de Dios: Señora presidenta, señores del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, policía, únanse para acabar con la delincuencia".
