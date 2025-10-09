HOYSuscripcion LR Focus

Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad
Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos
Política

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

El partido aseguró que Dina Boluarte se mantiene ajena al sufrimiento de los ciudadanos. Además, aseguraron que no aspirarán a presidir el Congreso ni el Gobierno de transición.

Fuerza Popular anuncia que votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte. Foto: composición LR
Fuerza Popular votará a favor de los pedidos de vacancia contra Dina Boluarte. Ante el desborde de la criminalidad y la inconformidad social con el gobierno de turno, el partido naranja toma distancia de la presidenta después de respaldarla desde que asumió el mando.

Por medio de un comunicado, informaron su postura y precisaron sus acciones de concretarse un gobierno de transición tras la salida de Boluarte. Una de ellas es que no aspirarán a presidir ni el Congreso ni el gobierno de turno. Además, aseguraron que brindarán las facultades necesarias al siguiente régimen para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Comunicado de Fuerza Popular. Foto: Fuerza Popular

Fuerza Popular toma distancia de Dina Boluarte

En el interior del Congreso, el parlamentario César Revilla también comunicó la decisión de la bancada y dijo que su partido intentó evitar que Boluarte se mantenga en el poder.

"Hace dos años Fuerza Popular presentó la propuesta de adelanto de elecciones. En ese momento nos quedamos absolutamente solos. Si esto no hubiera pasado no hubieran estado estos dos años de sacrificio donde se han perdido una gran cantidad de vidas. En ese sentido, la bancada en Pleno venimos a informar que vamos a apoyar cualquier moción de vacancia que se presente contra la señora Dina Boluarte", declaró.

"No vamos a presidir ningún gobierno de transición, ni la presidencia del Congreso ni la Mesa Directiva que se den en ese gobierno", agregó.

Con Fuerza Popular ya son varias las bancadas que respaldan la vacancia contra Boluarte.

