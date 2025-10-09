HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Congreso impulsa moción de vacancia contra Boluarte
Congreso impulsa moción de vacancia contra Boluarte     Congreso impulsa moción de vacancia contra Boluarte     Congreso impulsa moción de vacancia contra Boluarte     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel
Hamás declara el fin de la guerra con Israel      Hamás declara el fin de la guerra con Israel      Hamás declara el fin de la guerra con Israel      
Política

Dina Boluarte no se pronuncia sobre atentado contra Agua Marina, solo dice: "La violencia no es buena, venga de donde venga"

Durante una ceremonia oficial en Palacio de Gobierno, la presidenta de la República no comentó sobre ataque contra el grupo de cumbia Agua Marina.

La presidenta no se refirió al atentado en Chorrillos que dejó 5 heridos. Foto: Composición/LR
La presidenta no se refirió al atentado en Chorrillos que dejó 5 heridos. Foto: Composición/LR

La presidenta de la República, Dina Boluarte, evitó pronunciarse sobre el atentado perpetrado contra el grupo de cumbia Agua Marina en Chorrilos, el último miércoles 8 de octubre. Durante una ceremonia oficial de suscripción del Proyecto Longitudinal de la Sierra Tramo 4, en Palacio de Gobierno, la jefa de Estado solo se limitó a decir que "la violencia no es buena, venga de donde venga".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Anoche, los miembros del grupo musical sufrieron un ataque que dejó, según informó la Fiscalía en horas de la mañana, 5 heridos: 4 integrantes de la orquesta y un vendedor (ambulante). Por su parte, el Ministerio Público anunció que iniciará con las diligencias fiscales contra los que resulten responsables.

TE RECOMENDAMOS

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Pedro Castillo sobre rechazo de Puno a Phillip Butters: "Menos mal el pueblo se ha dado cuenta"

lr.pe

En medio de una crisis de inseguridad ciudadana que afronta el Perú, la mandataria no comentó sobre los últimos ataques ocurridos en la capital limeña. Es importante señalar que, en lo que va de su gestión, se han registrado más de 4.500 asesinatos contra los peruanos.

El silencio de la mandataria se da luego de sus cuestionadas declaraciones durante el paro de transportistas. El 6 de octubre, la jefa de Estado minimizó la protestas de los trabajadores de transporte y propuso como "medida" para frenar las extorsiones no contestar el teléfono cuando los delincuentes envíen mensajes o realicen llamadas.

PUEDES VER: Renovación Popular y Podemos Perú, bacandas que blindaron a Boluarte, ahora impulsan su vacancia

lr.pe

Congreso impulsa moción de vacancia contra Dina Boluarte tras atentado contra Agua Marina

Las respuestas no tardaron en llegar desde el Congreso de la República. Las bancadas de Renovación Popular y Podemos Perú impulsan dos mociones de vacancia contra la jefa de Estado.

Ambas agrupaciones políticas sostienen sus pedidos en la ingobernabilidad de la jefa de Estado y la incapacidad del Gobierno para controlar el aumento de la criminalidad.

Sin embargo, es importante resaltar que, anteriormente, en mayo del 2024 y mayo y junio del 2025, se presentaron 3 pedidos de vacancia contra Boluarte y en todas los partidos mencionados decidieron blindarla y votaron en contra de su admisión al Pleno.

Este cambio de postura podría atribuirse a la cercanía de las elecciones generales de 2026, programadas para abril del próximo año.

Notas relacionadas
Gobierno de Dina Boluarte ante extorsiones EN VIVO: Congreso cita a Gabinete Ministerial

Gobierno de Dina Boluarte ante extorsiones EN VIVO: Congreso cita a Gabinete Ministerial

LEER MÁS
Congreso impulsa moción de vacancia contra Dina Boluarte tras atentado contra Agua Marina

Congreso impulsa moción de vacancia contra Dina Boluarte tras atentado contra Agua Marina

LEER MÁS
Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre y lanza mensaje a Dina Boluarte: "El pueblo no se rinde"

Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre y lanza mensaje a Dina Boluarte: "El pueblo no se rinde"

LEER MÁS
Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso impulsa moción de vacancia contra Dina Boluarte tras atentado contra Agua Marina

Congreso impulsa moción de vacancia contra Dina Boluarte tras atentado contra Agua Marina

LEER MÁS
Congreso cita urgente a Gabinete Ministerial tras atentado contra Agua Marina

Congreso cita urgente a Gabinete Ministerial tras atentado contra Agua Marina

LEER MÁS
Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre y lanza mensaje a Dina Boluarte: "El pueblo no se rinde"

Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre y lanza mensaje a Dina Boluarte: "El pueblo no se rinde"

LEER MÁS
Pedro Castillo sobre rechazo de Puno a Phillip Butters: "Menos mal el pueblo se ha dado cuenta"

Pedro Castillo sobre rechazo de Puno a Phillip Butters: "Menos mal el pueblo se ha dado cuenta"

LEER MÁS
Atentado contra Agua Marina: Ministerio del Interior evade responsabilidad y culpa a organizadores del concierto

Atentado contra Agua Marina: Ministerio del Interior evade responsabilidad y culpa a organizadores del concierto

LEER MÁS
Gobierno de Dina Boluarte ante extorsiones EN VIVO: Congreso cita a Gabinete Ministerial

Gobierno de Dina Boluarte ante extorsiones EN VIVO: Congreso cita a Gabinete Ministerial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

Política

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Revelan que tesis de Patricia Benavides pasó por Turnitin con el nombre "UAP.doc" y tuvo 86% de similitud en 2023

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Revelan que tesis de Patricia Benavides pasó por Turnitin con el nombre "UAP.doc" y tuvo 86% de similitud en 2023

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025