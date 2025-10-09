Dina Boluarte no se pronuncia sobre atentado contra Agua Marina, solo dice: "La violencia no es buena, venga de donde venga"

La presidenta no se refirió al atentado en Chorrillos que dejó 5 heridos. Foto: Composición/LR

La presidenta no se refirió al atentado en Chorrillos que dejó 5 heridos. Foto: Composición/LR

La presidenta de la República, Dina Boluarte, evitó pronunciarse sobre el atentado perpetrado contra el grupo de cumbia Agua Marina en Chorrilos, el último miércoles 8 de octubre. Durante una ceremonia oficial de suscripción del Proyecto Longitudinal de la Sierra Tramo 4, en Palacio de Gobierno, la jefa de Estado solo se limitó a decir que "la violencia no es buena, venga de donde venga".

Anoche, los miembros del grupo musical sufrieron un ataque que dejó, según informó la Fiscalía en horas de la mañana, 5 heridos: 4 integrantes de la orquesta y un vendedor (ambulante). Por su parte, el Ministerio Público anunció que iniciará con las diligencias fiscales contra los que resulten responsables.

En medio de una crisis de inseguridad ciudadana que afronta el Perú, la mandataria no comentó sobre los últimos ataques ocurridos en la capital limeña. Es importante señalar que, en lo que va de su gestión, se han registrado más de 4.500 asesinatos contra los peruanos.

El silencio de la mandataria se da luego de sus cuestionadas declaraciones durante el paro de transportistas. El 6 de octubre, la jefa de Estado minimizó la protestas de los trabajadores de transporte y propuso como "medida" para frenar las extorsiones no contestar el teléfono cuando los delincuentes envíen mensajes o realicen llamadas.

Congreso impulsa moción de vacancia contra Dina Boluarte tras atentado contra Agua Marina

Las respuestas no tardaron en llegar desde el Congreso de la República. Las bancadas de Renovación Popular y Podemos Perú impulsan dos mociones de vacancia contra la jefa de Estado.

Ambas agrupaciones políticas sostienen sus pedidos en la ingobernabilidad de la jefa de Estado y la incapacidad del Gobierno para controlar el aumento de la criminalidad.

Sin embargo, es importante resaltar que, anteriormente, en mayo del 2024 y mayo y junio del 2025, se presentaron 3 pedidos de vacancia contra Boluarte y en todas los partidos mencionados decidieron blindarla y votaron en contra de su admisión al Pleno.

Este cambio de postura podría atribuirse a la cercanía de las elecciones generales de 2026, programadas para abril del próximo año.