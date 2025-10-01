HOYSuscripcion LR Focus

Juan José Santiváñez renuncia al cargo de ministro de Justicia
Política

Juan José Santiváñez renunció como ministro de Justicia para postular en las Elecciones 2026

Minutos de antes de la renuncia, a través de sus redes sociales, el Congreso de la República decidió poner en agenda del Pleno el debate y votación de la moción de censura contra el ministro de Justicia para este viernes 3 de octubre.

Juan José Santiváñez postularía al próximo Congreso bicameral. Foto: Congreso
Juan José Santiváñez postularía al próximo Congreso bicameral. Foto: Congreso

Juan José Santiváñez renunció a su cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos este miércoles 1 de octubre. Minutos de antes de su dimisión, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el Congreso colocó en agenda del Pleno el debate y votación de la moción de censura contra el ministro de Justicia para este viernes 3 de octubre.

La iniciativa, impulsada por la congresista Susel Paredes, fue ingresada al Parlamento con 35 firmas, el pasado 23 de septiembre. El detonante para buscar la salida de Santiváñez responde a una conversación que habría tenido con el primer ministro Eduardo Arana para coordinar un favor en beneficio de Miguel Marcelo Salirrosas alias 'El Diablo', con el objetivo de trasladarlo a otro pabellón en el penal El Milagro de Trujillo.

Horas antes de que el Congreso anunciara el debate de la censura, La República alertó que la Mesa Directiva no lo había incluido en la agenda la censura.

El retraso se dio luego de que el presidente del Congreso, José Jerí, declarara públicamente en Ucayali que el tema sería abordado con urgencia a inicios de esta semana. “La Mesa Directiva, en forma colegiada y con ayuda de la Oficialía Mayor, tomará una decisión entre el lunes y el martes”, aseguró aquel día.

Noticia en desarrollo...

