El escándalo en el Gobierno peruano se intensifica con la revelación de un audio en el que el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, gestiona influencias a favor de Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como 'El Diablo', y que es un ex policía condenado por pertenecer a la organización criminal 'Los Pulpos'. En la grabación, Santiváñez pide al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, que mueva a Salirrosas a un pabellón más cómodo dentro del penal El Milagro en Trujillo. La conversación revela cómo los ministros de Dina Boluarte parecen intercambiar favores personales con condenados, utilizando sus cargos para influir en el sistema judicial y penitenciario.

El contenido del audio revelado por 'Panorama' pone en evidencia una posible red de tráfico de influencias dentro del Gobierno, con Santiváñez actuando no solo como ministro, sino también como abogado de un delincuente. El caso genera preocupación por la transparencia y legalidad de las acciones dentro de la administración pública, además de cuestionar la imparcialidad de las decisiones ministeriales. El audio fue grabado dentro de la oficina ministerial, comprobando que Santiváñez usaba su despacho como bufete particular, convirtiendo el hecho en delito de peculado de uso.

Favores ministeriales entre Santiváñez y Arana

Juan José Santiváñez utilizó su influencia política para favorecer al delincuente "El Diablo", un expolicía condenado por el delito de organización criminal. Según el audio filtrado, Santiváñez contactó al entonces Ministro de Justicia, Eduardo Arana, para gestionar un favor para su cliente, solicitando específicamente el cambio de Salirrosas a un nuevo pabellón. En la conversación, Santiváñez se escucha diciendo: "Lo que pasa es que han venido al Ministerio de la familia de los policías, ¿ya?... Y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas el que está en Trujillo", a lo que Arana responde afirmativamente y se compromete a hacer el cambio de régimen: "Lo veo ahorita. Lo veo ahorita." Este intercambio deja claro que Santiváñez buscaba influir en el sistema penitenciario para beneficiar a su cliente.

Además, Santiváñez no solo intentó movilizar a Arana en favor de Salirrosas, sino que también se involucró en la defensa legal de él, gestionando recursos como un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional, por el cual cobró 20.000 dólares. La grabación también revela que Santiváñez continuaba su actuación como abogado de Salirrosas desde su despacho ministerial, como lo menciona la familiar del preso: "Miguel hasta el día de hoy él confía en usted, él puso toda su confianza en usted."

Este comportamiento contrasta con las responsabilidades que tenía como ministro del Interior, ya que, según la ley, el tráfico de influencias y el uso del cargo para fines personales o para favorecer a individuos vinculados a la delincuencia es un delito. La grabación y las declaraciones posteriores dejan en evidencia cómo Santiváñez, al margen de su función pública, intentó alterar el sistema judicial y penitenciario en beneficio de un condenado.