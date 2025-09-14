HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: audio revela pacto de favores ministeriales para beneficiar a policía vinculado a 'Los Pulpos'

Ambos ministros que hoy conforman el Gabinete de Dina Boluarte habrían estado coordinando favores ministeriales a favor del criminal 'El Diablo', condenado por crimen organizado.

Juan José Santiváñez y Eduardo Arana habrían favorecido a delincuente 'El Diablo'. Foto: Presidencia
Juan José Santiváñez y Eduardo Arana habrían favorecido a delincuente 'El Diablo'. Foto: Presidencia

El escándalo en el Gobierno peruano se intensifica con la revelación de un audio en el que el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, gestiona influencias a favor de Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como 'El Diablo', y que es un ex policía condenado por pertenecer a la organización criminal 'Los Pulpos'. En la grabación, Santiváñez pide al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, que mueva a Salirrosas a un pabellón más cómodo dentro del penal El Milagro en Trujillo. La conversación revela cómo los ministros de Dina Boluarte parecen intercambiar favores personales con condenados, utilizando sus cargos para influir en el sistema judicial y penitenciario.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El contenido del audio revelado por 'Panorama' pone en evidencia una posible red de tráfico de influencias dentro del Gobierno, con Santiváñez actuando no solo como ministro, sino también como abogado de un delincuente. El caso genera preocupación por la transparencia y legalidad de las acciones dentro de la administración pública, además de cuestionar la imparcialidad de las decisiones ministeriales. El audio fue grabado dentro de la oficina ministerial, comprobando que Santiváñez usaba su despacho como bufete particular, convirtiendo el hecho en delito de peculado de uso.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Juan Santivañez: audios probarían que intentó favorecer a policía sentenciado por organización criminal cuando era viceministro

lr.pe

Favores ministeriales entre Santiváñez y Arana

Juan José Santiváñez utilizó su influencia política para favorecer al delincuente "El Diablo", un expolicía condenado por el delito de organización criminal. Según el audio filtrado, Santiváñez contactó al entonces Ministro de Justicia, Eduardo Arana, para gestionar un favor para su cliente, solicitando específicamente el cambio de Salirrosas a un nuevo pabellón. En la conversación, Santiváñez se escucha diciendo: "Lo que pasa es que han venido al Ministerio de la familia de los policías, ¿ya?... Y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas el que está en Trujillo", a lo que Arana responde afirmativamente y se compromete a hacer el cambio de régimen: "Lo veo ahorita. Lo veo ahorita." Este intercambio deja claro que Santiváñez buscaba influir en el sistema penitenciario para beneficiar a su cliente.

Además, Santiváñez no solo intentó movilizar a Arana en favor de Salirrosas, sino que también se involucró en la defensa legal de él, gestionando recursos como un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional, por el cual cobró 20.000 dólares. La grabación también revela que Santiváñez continuaba su actuación como abogado de Salirrosas desde su despacho ministerial, como lo menciona la familiar del preso: "Miguel hasta el día de hoy él confía en usted, él puso toda su confianza en usted."

Este comportamiento contrasta con las responsabilidades que tenía como ministro del Interior, ya que, según la ley, el tráfico de influencias y el uso del cargo para fines personales o para favorecer a individuos vinculados a la delincuencia es un delito. La grabación y las declaraciones posteriores dejan en evidencia cómo Santiváñez, al margen de su función pública, intentó alterar el sistema judicial y penitenciario en beneficio de un condenado.

Notas relacionadas
Juan Santivañez: audios probarían que intentó favorecer a policía sentenciado por organización criminal cuando era viceministro

Juan Santivañez: audios probarían que intentó favorecer a policía sentenciado por organización criminal cuando era viceministro

LEER MÁS
'El rincón de los muertos': la obra a la que el Ministerio de Cultura le negó la calificación de espectáculo cultural

'El rincón de los muertos': la obra a la que el Ministerio de Cultura le negó la calificación de espectáculo cultural

LEER MÁS
Juan Santiváñez: congresista Ruth Luque informó que faltan 9 firmas para presentar moción de censura contra ministro de Justicia

Juan Santiváñez: congresista Ruth Luque informó que faltan 9 firmas para presentar moción de censura contra ministro de Justicia

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

LEER MÁS
Juan Santivañez: audios probarían que intentó favorecer a policía sentenciado por organización criminal cuando era viceministro

Juan Santivañez: audios probarían que intentó favorecer a policía sentenciado por organización criminal cuando era viceministro

LEER MÁS
Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

LEER MÁS
Capturan a exfiscal prófuga desde hace 20 años: es acusada de integrar organización criminal de Alberto Fujimori y Montesinos

Capturan a exfiscal prófuga desde hace 20 años: es acusada de integrar organización criminal de Alberto Fujimori y Montesinos

LEER MÁS
Victor Zanabria es suspendido: Óscar Arriola sería el nuevo comandante general de la PNP

Victor Zanabria es suspendido: Óscar Arriola sería el nuevo comandante general de la PNP

LEER MÁS
Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cusco FC venció a Sporting Cristal y se puso segundo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura

Proyectos del Congreso apuntan a derogar la reforma del sistema de pensiones que favorece a las AFP

Venezuela advierte a Trinidad y Tobago y Guayana que recibirán una respuesta si se "prestan" para un ataque de EEUU

Política

César Acuña: Gore La Libertad compró camionetas caras y de "baja calidad" en plena crisis de inseguridad

Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

César Acuña: Gore La Libertad compró camionetas caras y de "baja calidad" en plena crisis de inseguridad

Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota