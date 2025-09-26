Tomás Gálvez aparta a fiscales de los casos relacionados con el ministro Santiváñez y Dina Boluarte

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, decidió apartar a los fiscales Hernán Mendoza y Luis Ballón de las investigaciones relacionadas con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y a la presidenta de la República, Dina Boluarte. La decisión fue oficializada mediante la publicación en el diario El Peruano, en medio de los cuestionamientos hacia su figura frente al Ministerio Público.

Mendoza y Ballón tuvieron participación en casos como 'Diablo', 'Culebra' y 'Rolex'. Mendoza lideró el allanamiento de la vivienda de Dina Boluarte, donde se encontró la tarjeta Rolex, mientras que Ballón sustentó el pedido de impedimento de salida del país contra Santiváñez en marzo pasado en el marco de las investigaciones del caso 'Diablo'.

La decisión de Gálvez se da en un contexto de cuestionamientos hacia su persona tras ser designado en el máximo cargo de la Fiscalía debido a sus vínculos relacionados con 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Aunque anteriormente garantizó la continuidad de las investigaciones en contra de Santiváñez y Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, su accionar abre suspicacias sobre un posible direccionamiento de las carpetas.