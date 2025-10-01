HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber
Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     
Política

Andrés Hurtado 'Chibolín' reaparece en juicio y hace pedido a juez: "No se deje sorprender por el fiscal"

El presentador argumentó que la información utilizada por la Fiscalía no es nueva, ya que fue difundida previamente en medios, lo que impide su uso como base para la prisión preventiva.

El expresentador de televisión le pidió al juez Juan Carlos Checkley no dejarse sorprender por el fiscal. Foto: Justicia TV
El expresentador de televisión le pidió al juez Juan Carlos Checkley no dejarse sorprender por el fiscal. Foto: Justicia TV

El expresentador de televisión, Andrés Hurtado 'Chibolín', reapareció este martes en la audiencia judicial donde se evaluó su situación legal. Ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, solicitó que se declare fundada su libertad y exhortó al magistrado a que “no se deje sorprender por el fiscal”. La sesión tuvo como punto central la revisión de los elementos presentados por el Ministerio Público para sustentar la prisión preventiva.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En su intervención, Hurtado insistió en que las pruebas exhibidas por la Fiscalía no constituyen “nuevos elementos de convicción”. Según afirmó, todo lo mostrado ya había sido difundido en medios de comunicación, por lo que no podía considerarse información novedosa ni determinante para mantenerlo en prisión.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

“Nunca le he hablado nada a usted ni nunca le he hecho un pedido a usted públicamente sobre mi caso. Pero esta vez sí me gustaría hablarle porque como comprenderá, no entiendo nada de temas de juicios, pero he aprendido una palabra, nuevos elementos de convicción, lo que usted le pide al fiscal. Nuevos elementos de convicción es el tema de hoy. Quiero decirle que no se deje sorprender por el fiscal, porque todo lo que yo he presentado de mi persona el día de hoy es lo que ya salió en televisión”, comentó.

PUEDES VER: Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

lr.pe

Uno de los ejemplos señalados por el conductor fue un video en el que se observa a un interlocutor con un fajo de billetes en el interior de su vehículo. “Era un paquetito de 20 mil dólares”, sostuvo, para luego remarcar que dicho monto no coincide con la imputación fiscal que le atribuye haber recibido un millón de dólares. “No concuerda nada con lo que se me acusa”, enfatizó.

Además, Hurtado recordó que su situación judicial se encuentra vinculada a más de una investigación. Indicó que en otro proceso ya había vencido el plazo de su prisión preventiva, pero que no fue liberado debido a que continúa vigente una medida similar en este expediente. De esa manera, reiteró que el pedido fiscal carece de sustento y pidió que se respete el debido proceso.

PUEDES VER: Ministro de Transporte menosprecia movilizaciones juveniles contra el Gobierno y los califica de "degeneración Z"

lr.pe

Andrés Hurtado afronta múltiples investigaciones y medidas preventivas

El Ministerio Público mantiene abiertas varias indagaciones contra Andrés Hurtado. Las pesquisas giran en torno a presuntos vínculos con actos de corrupción y posibles beneficios económicos indebidos. La Fiscalía sostiene que existen indicios suficientes para que continúe bajo prisión preventiva mientras se desarrollan las diligencias.

En audiencias anteriores, la defensa de Hurtado ha cuestionado la legalidad y proporcionalidad de la medida restrictiva. Argumentan que el conductor no representa peligro de fuga ni de obstaculización, y que la Fiscalía no ha aportado pruebas nuevas que justifiquen la prolongación de su encierro. Este mismo argumento volvió a ser expuesto en la sesión encabezada por el juez supremo Juan Carlos Checkley.

Cabe recordar que, en otro proceso paralelo, el plazo de la prisión preventiva dictada contra Hurtado ya había vencido. Sin embargo, no recuperó su libertad debido a que una segunda medida aún lo mantiene en el penal. Este detalle evidencia la complejidad de su situación legal y la posibilidad de que el caso se prolongue mientras la Fiscalía no concluya con la presentación de acusaciones formales.

Notas relacionadas
Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

LEER MÁS
Ministro de Transporte menosprecia movilizaciones juveniles contra el Gobierno y los califica de "degeneración Z"

Ministro de Transporte menosprecia movilizaciones juveniles contra el Gobierno y los califica de "degeneración Z"

LEER MÁS
Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo: Poder Judicial ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia al expresidente

Pedro Castillo: Poder Judicial ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia al expresidente

LEER MÁS
Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

LEER MÁS
Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

LEER MÁS
La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

LEER MÁS
Nueva derrota para López Aliaga: Juez de EE. UU. le niega a MML buscar pruebas contra la empresa de Rutas de Lima

Nueva derrota para López Aliaga: Juez de EE. UU. le niega a MML buscar pruebas contra la empresa de Rutas de Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025