Andrés Hurtado 'Chibolín' reaparece en juicio y hace pedido a juez: "No se deje sorprender por el fiscal"

El expresentador de televisión, Andrés Hurtado 'Chibolín', reapareció este martes en la audiencia judicial donde se evaluó su situación legal. Ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, solicitó que se declare fundada su libertad y exhortó al magistrado a que “no se deje sorprender por el fiscal”. La sesión tuvo como punto central la revisión de los elementos presentados por el Ministerio Público para sustentar la prisión preventiva.

En su intervención, Hurtado insistió en que las pruebas exhibidas por la Fiscalía no constituyen “nuevos elementos de convicción”. Según afirmó, todo lo mostrado ya había sido difundido en medios de comunicación, por lo que no podía considerarse información novedosa ni determinante para mantenerlo en prisión.

“Nunca le he hablado nada a usted ni nunca le he hecho un pedido a usted públicamente sobre mi caso. Pero esta vez sí me gustaría hablarle porque como comprenderá, no entiendo nada de temas de juicios, pero he aprendido una palabra, nuevos elementos de convicción, lo que usted le pide al fiscal. Nuevos elementos de convicción es el tema de hoy. Quiero decirle que no se deje sorprender por el fiscal, porque todo lo que yo he presentado de mi persona el día de hoy es lo que ya salió en televisión”, comentó.

Uno de los ejemplos señalados por el conductor fue un video en el que se observa a un interlocutor con un fajo de billetes en el interior de su vehículo. “Era un paquetito de 20 mil dólares”, sostuvo, para luego remarcar que dicho monto no coincide con la imputación fiscal que le atribuye haber recibido un millón de dólares. “No concuerda nada con lo que se me acusa”, enfatizó.

Además, Hurtado recordó que su situación judicial se encuentra vinculada a más de una investigación. Indicó que en otro proceso ya había vencido el plazo de su prisión preventiva, pero que no fue liberado debido a que continúa vigente una medida similar en este expediente. De esa manera, reiteró que el pedido fiscal carece de sustento y pidió que se respete el debido proceso.

Andrés Hurtado afronta múltiples investigaciones y medidas preventivas

El Ministerio Público mantiene abiertas varias indagaciones contra Andrés Hurtado. Las pesquisas giran en torno a presuntos vínculos con actos de corrupción y posibles beneficios económicos indebidos. La Fiscalía sostiene que existen indicios suficientes para que continúe bajo prisión preventiva mientras se desarrollan las diligencias.

En audiencias anteriores, la defensa de Hurtado ha cuestionado la legalidad y proporcionalidad de la medida restrictiva. Argumentan que el conductor no representa peligro de fuga ni de obstaculización, y que la Fiscalía no ha aportado pruebas nuevas que justifiquen la prolongación de su encierro. Este mismo argumento volvió a ser expuesto en la sesión encabezada por el juez supremo Juan Carlos Checkley.

Cabe recordar que, en otro proceso paralelo, el plazo de la prisión preventiva dictada contra Hurtado ya había vencido. Sin embargo, no recuperó su libertad debido a que una segunda medida aún lo mantiene en el penal. Este detalle evidencia la complejidad de su situación legal y la posibilidad de que el caso se prolongue mientras la Fiscalía no concluya con la presentación de acusaciones formales.