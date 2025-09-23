HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump
Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump     Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump     Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump     
Política

Presentan oficialmente moción de censura contra Juan José Santiváñez con 35 firmas

La congresista de Podemos Perú, Heidy Juárez, retiró su firma, por lo que la moción de censura de Susel Paredes se presentó con 35 firmas.

Moción de censura contra Juan José Santiváñez será debatida en el Pleno. Foto: composición LR
Moción de censura contra Juan José Santiváñez será debatida en el Pleno. Foto: composición LR

El Congreso de la República presentó de manera oficial una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. La iniciativa cuenta con el respaldo de 35 congresistas de diversas bancadas y argumenta que el ministro presenta "falta de idoneidad, confianza y probidad para liderar el sector". Esta medida ocurre en medio de la controversia generada por la revelación de audios que lo vinculaban con el posible favorecimiento al delincuente 'El Diablo', sentenciado por pertenecer a la banda criminal 'Los Pulpos'.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Lo que sigue es que la moción sea debatida en el Pleno para posteriormente ser votada. De ser aprobada con 67 votos, esta censura sería un hecho inédito en la historia política del país, ya que Santiváñez sería el primer funcionario en ser censurado en dos carteras ministeriales diferentes en el mismo año. El ministro ya fue censurado previamente de la cartera del Interior.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Susana Villarán acepta haber recibido dinero de Odebrecht: "Sí fue una suma importante"

lr.pe
Moción de censura contra Juan José Santiváñez.

Moción de censura contra Juan José Santiváñez.

Los motivos detrás del pedido de censura

La moción de censura impulsada por Susel Paredes, se fundamenta en varios puntos que, según los congresistas, comprometen que Santiváñez se mantenga en el cargo. La principal razón es la difusión de un audio en el que se le atribuye haber intercedido ante el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para favorecer a un excliente suyo, Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, quien se encuentra recluido en el penal El Milagro de Trujillo. Este hecho ha sido calificado por los legisladores como un presunto caso de tráfico de influencias, lo que, según la moción, representa un "grave riesgo para la correcta administración de justicia" y un "mensaje contrario a la lucha contra la corrupción".

Además del caso específico de presunto tráfico de influencias, la moción también se basa en la acumulación de investigaciones y cuestionamientos que pesan sobre el ministro, una situación que el documento califica como "inédita y sumamente preocupante". La censura busca que el Poder Ejecutivo corrija lo que los congresistas consideran un grave error en la selección de funcionarios de alta relevancia, argumentando que la designación de Santiváñez, tras haber sido censurado previamente, demuestra una irresponsabilidad que afecta la credibilidad del Gobierno.

¿Quiénes firmaron la moción de censura?

La moción cuenta con el apoyo de congresistas de varias bancadas. Entre los firmantes se encuentran Alex Flores (Bancada Socialista), la proponente Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Edward Málaga (no agrupado), y Patricia Chirinos (Renovación Popular), entre otros. La diversidad de firmas refleja el descontento multipartidario con la gestión y el trabajo del ministro Santiváñez.

Sin embargo, en el transcurso del proceso, se notificó que una de las congresistas que inicialmente había anunciado su apoyo a la moción, Heidy Juárez, retiró su firma. Según un reporte de un medio local, Juárez había manifestado su respaldo, pero su rúbrica no se encuentra en el documento final. El motivo específico de su decisión no fue detallado en las fuentes consultadas.

El retiro de la firma de Heidy Juárez no fue un caso aislado. Las fuentes periodísticas indican que algunas bancadas, como Fuerza Popular y Alianza por el Progreso (APP), no se adhirieron en bloque a la moción. Esto sugiere que el respaldo a la censura, aunque significativo, no fue unánime entre todos los grupos parlamentarios.

Notas relacionadas
Aparecen pintas de Juan José Santiváñez con los colores del partido de César Acuña en Arequipa

Aparecen pintas de Juan José Santiváñez con los colores del partido de César Acuña en Arequipa

LEER MÁS
Juan José Santiváñez: alias 'El diablo' fue trasladado al penal de Cajamarca días antes de ser nombrado ministro de Justicia

Juan José Santiváñez: alias 'El diablo' fue trasladado al penal de Cajamarca días antes de ser nombrado ministro de Justicia

LEER MÁS
Juan Santiváñez: nuevo peritaje confirma más audios y chats de ministro en conversación con 'Culebra'

Juan Santiváñez: nuevo peritaje confirma más audios y chats de ministro en conversación con 'Culebra'

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump: "No le ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay"

Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump: "No le ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay"

LEER MÁS
Susana Villarán acepta haber recibido dinero de Odebrecht: "Sí fue una suma importante"

Susana Villarán acepta haber recibido dinero de Odebrecht: "Sí fue una suma importante"

LEER MÁS
Dina Boluarte se victimiza en la ONU: "La ideología del odio se ha refugiado en informaciones falsas"

Dina Boluarte se victimiza en la ONU: "La ideología del odio se ha refugiado en informaciones falsas"

LEER MÁS
Elecciones 2026: Ahora Nación se presenta como un partido nacionalista de centroizquierda

Elecciones 2026: Ahora Nación se presenta como un partido nacionalista de centroizquierda

LEER MÁS
JEE Lima Centro resuelve que Rafael López Aliaga violó la neutralidad electoral en más de una oportunidad

JEE Lima Centro resuelve que Rafael López Aliaga violó la neutralidad electoral en más de una oportunidad

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre marcha de la Generación Z: "PNP cortó la marcha para que no haya foto con la gente repleta en la plaza"

Rosa María Palacios sobre marcha de la Generación Z: "PNP cortó la marcha para que no haya foto con la gente repleta en la plaza"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Precio del dólar en Perú HOY, martes 23 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota