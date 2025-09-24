HOYSuscripcion LR Focus

Política

Arana cuestiona a la prensa por posible censura a Santiváñez: "Pretenden criminalizar la acción de un funcionario"

Durante la conferencia de prensa de la PCM, el primer ministro evitó responder sobre una eventual segunda censura del Congreso contra Juan Santiváñez.

El primer ministro se pronunció sobre la moción de censura contra Juan Santiváñez. Foto: Composición/LR
El primer ministro se pronunció sobre la moción de censura contra Juan Santiváñez. Foto: Composición/LR

El primer ministro, Eduardo Arana, evitó pronunciarse sobre una eventual segunda censura del Congreso contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. En ese sentido, durante la conferencia del gabinete ministerial este miércoles 24 de septiembre, Arana cuestionó a la prensa por los informes de investigación que publican en distintos medios de comunicación.

"Yo no me voy a referir a la especulación sobre el resultado de lo que usted señala (de una posible censura contra Santiváñez). Lo que yo sí puedo decirle objetivamente que, desde la perspectiva de la Constitución y obviamente respetando el reglamento del Congreso de la República, todos los funcionarios públicos están sometidos al control político de los poderes del Estado y, en esa visión, somos respetuosos de las acciones que impongan los señores congresistas", expresó.

Luego, Arana acotó: "Sin embargo, sí quiero llamar la atención de que la acción que muchas veces es reactiva, es a propósito de algún programa o de alguna denuncia que no está corroborada y en el cual incluso muchas de estas acciones que hoy se pregonan, pretenden criminalizar de antemano la acción de un funcionario y ahora de un ministro".

Es importante recordar que último 23 de septiembre, el Congreso presentó de manera oficial una moción de censura contra el titular de Justicia con el respaldo de 35 parlamentarios. El motivo de dicha medida se basa en la falta de "idoneidad, confianza y probidad para liderar el sector". Esto se da luego de la difusión de unos audios que involucran a Arana y Santiváñez en un presunto favorecimiento a alias 'El Diablo', sentenciado por pertenecer a la banda criminal 'Los Pulpos'.

Eduardo Arana defiende a Juan Santiváñez

En sus mismas declaraciones, Arana salió en defensa de Santiváñez por los reportajes periodísticos que se emiten en los dominicales y noticieros. En ese sentido, el presidente del Consejo de Ministros, instó a los medios de comunicación a "tener mucha cautela" al publicar sus investigaciones.

"Yo creo que hay que tener mucha cautela en asumir a priori y responsabilizar, de manera directa, a un determinado funcionario sobre ciertas acciones que solamente están ahora en el marco probablemente de un reportaje, de un informe periodístico, pero que no se encuentran corroborados en la realidad y mucho menos corroborados en el ámbito de la justicia", dijo.

"Así es que, partiendo de ello, retomo nuevamente lo he dicho al inicio, los señores congresistas y el Congreso de la República en el ejercicio de su control político pueden disponer las sanciones que correspondan, incluyendo las mociones que consideren pertinentes y, desde luego, nosotros como ministros aceptamos respetuosamente estas decisiones", agregó.

