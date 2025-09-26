HOYSuscripcion LR Focus

Política

Exjefe de la Policía acusa a Juan José Santiváñez de pasarlo al retiro por buscar a "El Monstruo"

Tras la captura del criminal Erick Moreno, alías "El Monstruo", se ha revelado que la Policía Peruana lo habría protegido durante varios meses.

Juan José Santiváñez se acredita captura del Monstruo, pero es desmentido por exoficial. Foto: composición LR
Juan José Santiváñez se acredita captura del Monstruo, pero es desmentido por exoficial. Foto: composición LR

En una resiente entrevista con 'Exitosa'. el exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, Francisco Rivadeneyra, reveló que Juan José Santiváñez, cuando era ministro del Interior, lo pasó al retiro por estar tras los pasos de Erick Moreno Hernández, alías "El Monstruo". "Hay una información de que a mí me habrían puesto administrativamente en retiro para sacarme del medio porque estaba tras los pasos de este sujeto", aseguró el exoficial.

Asimismo, contó que, meses atrás, Santiváñez sabía de la realización de un operativo para capturar a El Monstruo, pero nunca acudió. "Salió a negarlo y yo pasé las pruebas de esa reunión y ahora se jacta de decir que se inició todo este procedimiento en su gestión cuando no es así. Es una mentira, un cinismo único", indicó.

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Rivadeneyra también se refirió a los videos de abril de Paraguay, donde Erick Moreno afirma que le pasaron la voz de la Dirincri y a las declaraciones de la pareja de Moreno cuando fue captura, que indica que un efectivo policial le informó que estaba siendo perseguida. "Ahí están las pruebas", precisa.

¿Quién es Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”?

A los 42 años, Erick Moreno Hernández es identificado por el Ministerio del Interior como el líder de Los Injertos del Cono Norte, una organización criminal con base en Lima Norte y presencia en varias regiones del país.

De acuerdo con las pesquisas, la banda cometía secuestros extorsivos, homicidios por encargo, cobro de cupos a transportistas y comerciantes, además de tráfico de armas y drogas, entre otros delitos graves. Entre 2023 y 2024 se le vinculó con al menos tres secuestros, incluido el de la empresaria Jackeline Salazar, quien permaneció once días cautiva en un inmueble acondicionado para impedir cualquier contacto con el exterior. El grupo usaba teléfonos encriptados y sistemas digitales seguros que facilitaban su operación dentro y fuera del Perú.

Las investigaciones también señalan una red de protección y corrupción con contactos en entidades públicas, lo que habría frustrado varias intervenciones policiales. Interceptaciones telefónicas revelan que Moreno coordinaba con sus principales colaboradores, Yojairo Arancibia (“JJ”) y Jeffrey Hidalgo (“Cachete”), posibles ataques contra comisarías y obras de construcción como represalia o mecanismo de intimidación. En esos diálogos se oyen frases como “tenemos que matar cantantes” o “hay que tumbar uno”, que exhiben la frialdad con la que planificaban crímenes de alto impacto.

Uno de los planes más alarmantes contemplaba la adquisición de un dron “kamikaze” por S/3.000 para emplearlo contra una instalación policial. En otro audio, Moreno avala varios asesinatos, entre ellos el del cantante Paul Flores, conocido como “El Russo”, ocurrido poco antes del atentado con explosivos contra un bus de la agrupación musical Armonía 10.

