HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber
Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     
Política

Periodistas exigen respeto a la libertad de prensa en medio de represión del Gobierno

Periodistas exigen libertad de prensa y denuncian maltrato de la PNP en plantón "Nada que celebrar". Lamentan dos colegas asesinados sin justicia, criminalización de la labor e impunidad de autoridades que hostigan a la prensa.

Periodistas reclaman libertad de prensa. Foto: ANP
Periodistas reclaman libertad de prensa. Foto: ANP

En el Día del Periodista, profesionales de la prensa, activistas de derechos humanos y académicos se reunieron frente al Palacio de Justicia, con alrededor de 50 personas, bajo el lema "Nada que celebrar". El motivo de la protesta fue la exigencia de respeto a la libertad de prensa y la denuncia de los 29 casos de agresiones a periodistas parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras cubrían las movilizaciones de la 'Generación Z'.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, criticó la situación actual del país: "No podemos celebrar en un país con dos periodistas asesinados este año (Gastón Medina y Raúl Celis): no tenemos ningún avance en las investigaciones". Asimismo, Lainez manifestó su rechazo a la reciente criminalización de la labor periodística contra reporteros de Panamericana TV y Latina, y señaló problemas con ciertas autoridades: "no podemos celebrar nada porque tenemos autoridades como el alcalde de Lima que llama a cargarse a un periodista y no pasa nada". Esto última declaración haciendo referencia a la amenaza de muerte de López Aliaga contra el periodista Gustavo Gorriti.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Congreso votará moción de censura contra Juan José Santiváñez este viernes 3 de octubre

lr.pe

Entre los asistentes estuvieron Paola Ugaz, Daniel Yovera y Pedro Salinas, quienes han enfrentado hostigamiento judicial por sus investigaciones sobre delitos relacionados con el Sodalicio de Vida Cristiana, organización disuelta por el Papa Francisco tras dichas revelaciones. Salinas explicó que, a raíz de sus reportajes, él y Ugaz fueron denunciados penalmente y han sido objeto de campañas de desprestigio y desinformación constantes. El periodista también trajo a colación el caso de Gorriti: "Miren, sino, el caso de Gustavo Gorriti, el mejor periodista de investigación de este país, el periodista peruano más reconocido a nivel internacional, y que ha sido estigmatizado por los mismos medios que intentaron enlodarnos a nosotros", agregó Salinas.

Por parte de la Asociación de Reporteros Gráficos del Perú, Diego Vertiz relató un incidente ocurrido semanas atrás durante la cobertura de protestas, donde un policía le quitó una máscara antigás para exponerlo al gas lacrimógeno. "La policía ha hecho uso desmedido de la fuerza contra nosotros", denunció Vertiz.

Desde las regiones, Adrián Sarria, de radio Estación Wari (Ayacucho), subrayó las mayores dificultades que enfrentan los colegas que padecen persecución judicial fuera de la capital, debido a la distancia de Lima y a la larga duración de estos procesos. Sarria finalizó haciendo un llamado a la acción: "Invito a apoyar al periodismo regional en sus espacios, a seguir denunciando las malas condiciones que enfrentamos, y con la esperanza de un país mejor, con más y mejor periodismo".

En la protesta también estuvo presente Jorge Ballón, uno de los reporteros agredidos por la PNP el domingo anterior, y Norma Méndez, madre de Melissa Alfaro Méndez, periodista asesinada en 1991, quien relató lo que viven los familiares de mártires del periodismo.

Al mismo tiempo que se desarrollaba el plantón en Centro de Lima, las filiales de la ANP a nivel nacional hacían lo mismo en sus respectivas circunscripciones, sumando sus voces a la protesta nacional en defensa de la libertad de prensa.

Notas relacionadas
En el Día del Periodista, hombres de prensa exigen respeto a la libertad de expresión y cese a la represión

En el Día del Periodista, hombres de prensa exigen respeto a la libertad de expresión y cese a la represión

LEER MÁS
Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

LEER MÁS
Dina Boluarte envía saludo por el Día del periodista sin declarar a la prensa: "Señores de comunicación"

Dina Boluarte envía saludo por el Día del periodista sin declarar a la prensa: "Señores de comunicación"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo: Poder Judicial ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia al expresidente

Pedro Castillo: Poder Judicial ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia al expresidente

LEER MÁS
Congreso votará moción de censura contra Juan José Santiváñez este viernes 3 de octubre

Congreso votará moción de censura contra Juan José Santiváñez este viernes 3 de octubre

LEER MÁS
Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

LEER MÁS
Andrés Hurtado 'Chibolín' reaparece en juicio y hace pedido a juez: "No se deje sorprender por el fiscal"

Andrés Hurtado 'Chibolín' reaparece en juicio y hace pedido a juez: "No se deje sorprender por el fiscal"

LEER MÁS
Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

LEER MÁS
Ministro de Transportes señala que López Aliaga le pidió disculpas: "Ahora reconoce que soy buen ministro"

Ministro de Transportes señala que López Aliaga le pidió disculpas: "Ahora reconoce que soy buen ministro"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Petro expulsa a delegación diplomática de Israel en Colombia tras intercepción de 2 barcos de la Flotilla Global Sumud

Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, precios, dónde y cómo comprar entradas para Super Junior, Linkin Park, Cristian Castro y otros eventos en Lima

Aseguran que Renato Tapia no será convocado en Perú para partido con Chile: "En la FPF estarían esperando que se retracte"

Política

Congreso votará moción de censura contra Juan José Santiváñez este viernes 3 de octubre

Pedro Castillo: Poder Judicial ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia al expresidente

Andrés Hurtado 'Chibolín' reaparece en juicio y hace pedido a juez: "No se deje sorprender por el fiscal"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso votará moción de censura contra Juan José Santiváñez este viernes 3 de octubre

Pedro Castillo: Poder Judicial ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia al expresidente

Andrés Hurtado 'Chibolín' reaparece en juicio y hace pedido a juez: "No se deje sorprender por el fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025