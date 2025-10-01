Periodistas exigen respeto a la libertad de prensa en medio de represión del Gobierno

En el Día del Periodista, profesionales de la prensa, activistas de derechos humanos y académicos se reunieron frente al Palacio de Justicia, con alrededor de 50 personas, bajo el lema "Nada que celebrar". El motivo de la protesta fue la exigencia de respeto a la libertad de prensa y la denuncia de los 29 casos de agresiones a periodistas parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras cubrían las movilizaciones de la 'Generación Z'.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, criticó la situación actual del país: "No podemos celebrar en un país con dos periodistas asesinados este año (Gastón Medina y Raúl Celis): no tenemos ningún avance en las investigaciones". Asimismo, Lainez manifestó su rechazo a la reciente criminalización de la labor periodística contra reporteros de Panamericana TV y Latina, y señaló problemas con ciertas autoridades: "no podemos celebrar nada porque tenemos autoridades como el alcalde de Lima que llama a cargarse a un periodista y no pasa nada". Esto última declaración haciendo referencia a la amenaza de muerte de López Aliaga contra el periodista Gustavo Gorriti.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Congreso votará moción de censura contra Juan José Santiváñez este viernes 3 de octubre

Entre los asistentes estuvieron Paola Ugaz, Daniel Yovera y Pedro Salinas, quienes han enfrentado hostigamiento judicial por sus investigaciones sobre delitos relacionados con el Sodalicio de Vida Cristiana, organización disuelta por el Papa Francisco tras dichas revelaciones. Salinas explicó que, a raíz de sus reportajes, él y Ugaz fueron denunciados penalmente y han sido objeto de campañas de desprestigio y desinformación constantes. El periodista también trajo a colación el caso de Gorriti: "Miren, sino, el caso de Gustavo Gorriti, el mejor periodista de investigación de este país, el periodista peruano más reconocido a nivel internacional, y que ha sido estigmatizado por los mismos medios que intentaron enlodarnos a nosotros", agregó Salinas.

Por parte de la Asociación de Reporteros Gráficos del Perú, Diego Vertiz relató un incidente ocurrido semanas atrás durante la cobertura de protestas, donde un policía le quitó una máscara antigás para exponerlo al gas lacrimógeno. "La policía ha hecho uso desmedido de la fuerza contra nosotros", denunció Vertiz.

Desde las regiones, Adrián Sarria, de radio Estación Wari (Ayacucho), subrayó las mayores dificultades que enfrentan los colegas que padecen persecución judicial fuera de la capital, debido a la distancia de Lima y a la larga duración de estos procesos. Sarria finalizó haciendo un llamado a la acción: "Invito a apoyar al periodismo regional en sus espacios, a seguir denunciando las malas condiciones que enfrentamos, y con la esperanza de un país mejor, con más y mejor periodismo".

En la protesta también estuvo presente Jorge Ballón, uno de los reporteros agredidos por la PNP el domingo anterior, y Norma Méndez, madre de Melissa Alfaro Méndez, periodista asesinada en 1991, quien relató lo que viven los familiares de mártires del periodismo.

Al mismo tiempo que se desarrollaba el plantón en Centro de Lima, las filiales de la ANP a nivel nacional hacían lo mismo en sus respectivas circunscripciones, sumando sus voces a la protesta nacional en defensa de la libertad de prensa.